Meteo Nardò, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Nardò indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra i 19,8°C e i 25,2°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, raggiungendo punte di 40,7 km/h. L’umidità si attesterà su livelli elevati, contribuendo a un senso di pesantezza nell’aria.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da piogge di intensità variabile. Si registreranno piogge leggere e moderate, con una temperatura che si manterrà intorno ai 23,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno all’87%. Il vento soffierà da sud con velocità che potrà raggiungere i 41,6 km/h, creando un contesto di vento forte.

Nella mattina, le piogge continueranno a manifestarsi, con una temperatura che salirà leggermente fino a 24,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e il vento si presenterà fresco, mantenendo una velocità di circa 30 km/h. Le precipitazioni si attesteranno su valori moderati, con accumuli che potranno arrivare a 2,1 mm. L’umidità, sebbene leggermente in calo, rimarrà sopra il 70%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a mostrare segni di miglioramento, con una diminuzione dell’intensità delle piogge. La temperatura scenderà a 22,5°C, mentre il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso. Le precipitazioni saranno più sporadiche, con accumuli minimi. Il vento si attenuerà, raggiungendo una velocità di circa 9,1 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e assenza di precipitazioni. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 20°C. Il vento continuerà a soffiare, ma con intensità ridotta, creando un’atmosfera più tranquilla rispetto alle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nardò nei prossimi giorni indicano un progressivo miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di piogge e vento forte, si prevede un weekend con cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe ancora influenzare le condizioni locali.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Nardò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +23.8° perc. +24.4° 1.03 mm 40.7 S max 55.2 Ostro 87 % 1007 hPa 4 pioggia moderata +23.7° perc. +24.3° 1.06 mm 38.1 S max 52.7 Ostro 86 % 1006 hPa 7 pioggia moderata +24.5° perc. +25.1° 1.36 mm 30 S max 42.3 Ostro 81 % 1008 hPa 10 pioggia leggera +24.6° perc. +24.9° 0.75 mm 16.3 O max 19.3 Ponente 70 % 1008 hPa 13 pioggia leggera +23.6° perc. +23.7° 0.82 mm 20.6 OSO max 24.7 Libeccio 65 % 1007 hPa 16 pioggia leggera +21.5° perc. +21.6° 0.16 mm 14.6 NNE max 19.2 Grecale 74 % 1008 hPa 19 nubi sparse +20.5° perc. +20.5° prob. 1 % 11 NNE max 15.1 Grecale 73 % 1010 hPa 22 nubi sparse +20° perc. +19.9° Assenti 10.5 NNE max 14.1 Grecale 68 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:20

