Meteo Niscemi, le previsioni per domani giovedì 31 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Niscemi indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita varierà di poco rispetto a quella reale, mentre la velocità del vento sarà moderata, contribuendo a un clima gradevole. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,4°C, con una leggera diminuzione fino a 16,0°C nelle prime ore del mattino. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra i 2,8 km/h e i 4,4 km/h, proveniente principalmente da est e nord-est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 22°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,7 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, ma rimarrà comunque sopra il 50%. Non sono previste precipitazioni, il che renderà la mattinata ideale per attività all’aperto, sebbene il cielo non sarà del tutto sereno.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni, con un cielo ancora coperto e temperature che inizieranno a scendere, arrivando a 19,7°C alle ore 15:00. Il vento continuerà a soffiare da sud-ovest con intensità moderata, intorno ai 12,4 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 70%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con il cielo che si schiarirà e passerà a sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 15,7°C a mezzanotte. La velocità del vento rimarrà moderata, ma con una diminuzione rispetto al pomeriggio, attestandosi intorno ai 6,8 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’87%, ma il clima sereno renderà la serata più gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Niscemi nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una maggiore presenza di sole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima può variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Niscemi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16.6° perc. +16.4° Assenti 3.3 NE max 3.5 Grecale 77 % 1022 hPa 5 cielo coperto +16° perc. +15.7° Assenti 4.4 ENE max 4.5 Grecale 78 % 1022 hPa 8 cielo coperto +19.5° perc. +19° Assenti 7.6 E max 8.7 Levante 60 % 1023 hPa 11 cielo coperto +22° perc. +21.6° Assenti 9.3 SSO max 8.6 Libeccio 52 % 1022 hPa 14 cielo coperto +20.9° perc. +20.7° Assenti 12.4 SO max 9.7 Libeccio 62 % 1022 hPa 17 cielo coperto +17.6° perc. +17.6° Assenti 5.3 SE max 6 Scirocco 82 % 1022 hPa 20 cielo sereno +16.6° perc. +16.5° Assenti 4.4 NE max 5 Grecale 85 % 1023 hPa 23 cielo sereno +15.7° perc. +15.6° Assenti 7.4 NE max 7.5 Grecale 87 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:02

