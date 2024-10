Meteo Niscemi, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Niscemi si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più limpido durante le ore diurne. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 17°C durante la notte a un massimo di 26°C nel corso della mattina. La presenza di venti leggeri, provenienti principalmente da direzioni sud-occidentali, contribuirà a mantenere un clima gradevole e secco, con un’umidità che si attesterà attorno al 70%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, favorendo un abbassamento delle temperature che si attesteranno intorno ai 17,5°C. La mattina inizierà con cieli sereni e temperature in aumento, raggiungendo i 25°C entro le ore centrali della giornata. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo sereno e temperature che si manterranno attorno ai 24°C. L’intensità del vento sarà moderata, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma non influenzerà il comfort climatico.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più evidenti. Le temperature scenderanno gradualmente, portandosi intorno ai 18°C. Non si prevedono fenomeni di pioggia, e il vento continuerà a mantenersi debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Niscemi indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, si consiglia di monitorare eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe portare a variazioni nel corso della settimana. La giornata di Martedì 15 Ottobre si prospetta quindi come un’ottima occasione per attività all’aperto, approfittando di un clima favorevole e di un cielo prevalentemente sereno.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Niscemi

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.5° perc. +17.1° Assenti 1.2 NNE max 2.6 Grecale 70 % 1018 hPa 5 cielo sereno +17° perc. +16.6° Assenti 1.6 NNE max 3.7 Grecale 69 % 1019 hPa 8 cielo sereno +22.4° perc. +22° Assenti 3.5 SSO max 2.2 Libeccio 47 % 1020 hPa 11 cielo sereno +25.8° perc. +25.5° Assenti 10 SO max 6.6 Libeccio 40 % 1019 hPa 14 cielo sereno +24.9° perc. +24.7° Assenti 12.7 SO max 9.8 Libeccio 46 % 1018 hPa 17 cielo sereno +19.9° perc. +19.8° Assenti 4.3 S max 4.5 Ostro 68 % 1019 hPa 20 nubi sparse +18.9° perc. +18.7° Assenti 1.6 NE max 2.6 Grecale 71 % 1020 hPa 23 nubi sparse +18.4° perc. +18.1° Assenti 0.8 NE max 2.6 Grecale 69 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:21

