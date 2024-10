Meteo Niscemi, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 23 Ottobre, Niscemi si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con un clima mite e una copertura nuvolosa che varierà nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 23,8°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà limitata, permettendo l’affacciarsi di ampie schiarite, specialmente nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con un’umidità che si manterrà attorno all’86%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord Est, con velocità che non supereranno i 6,8 km/h.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a poche nuvole e temperature che saliranno fino a 21,4°C entro le 9:00. L’umidità scenderà, raggiungendo il 63%, mentre i venti continueranno a mantenersi leggeri, con direzione variabile.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà particolarmente favorevole, con temperature che toccheranno il picco di 23,8°C alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 13%, e le probabilità di precipitazioni saranno minime, attestandosi attorno all’8%. I venti, sempre leggeri, soffieranno da Sud – Sud Ovest, contribuendo a rendere l’atmosfera gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, stabilizzandosi intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 15%. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza creare disagio, mantenendosi attorno all’86%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Niscemi nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una prevalenza di cieli sereni. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto. La stabilità atmosferica continuerà a caratterizzare il clima locale, offrendo giornate piacevoli e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Niscemi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.9° perc. +17.9° Assenti 2.9 ENE max 3.7 Grecale 85 % 1027 hPa 4 cielo coperto +17.4° perc. +17.4° Assenti 6.3 NE max 7 Grecale 87 % 1027 hPa 7 nubi sparse +19° perc. +18.9° Assenti 4.4 NNE max 5 Grecale 76 % 1027 hPa 10 poche nuvole +22.3° perc. +22.1° prob. 1 % 5.4 OSO max 4.2 Libeccio 58 % 1027 hPa 13 poche nuvole +23.8° perc. +23.6° prob. 8 % 6.4 SSO max 6.9 Libeccio 52 % 1025 hPa 16 poche nuvole +20.4° perc. +20.4° prob. 19 % 7.4 SSO max 9.3 Libeccio 74 % 1026 hPa 19 poche nuvole +18.8° perc. +18.9° prob. 5 % 2.4 SO max 4.1 Libeccio 86 % 1027 hPa 22 poche nuvole +18.1° perc. +18.2° Assenti 4.3 NE max 4.5 Grecale 88 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.