Meteo Nocera Inferiore, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Nocera Inferiore indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore centrali, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18,3°C e i 23°C, mentre la velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%, rendendo l’aria piuttosto confortevole.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che scenderà fino a 18,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà gradualmente, raggiungendo il 91% entro le prime ore del mattino. La mattina si presenterà con poche nuvole e cieli sereni, favorendo un aumento delle temperature fino a 23°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera proveniente da Sud-Ovest contribuirà a mantenere un clima piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. Le condizioni di meteo favorevoli continueranno fino alle ore pomeridiane, quando si prevede un incremento della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 21°C.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo coperto. Le temperature scenderanno a 19,5°C e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 62%. La velocità del vento rimarrà bassa, contribuendo a una sensazione di calma.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nocera Inferiore nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un’alternanza di sole e nuvole. Si prevede che il clima rimanga stabile anche per lunedì e martedì, con possibilità di qualche pioggia leggera dopodomani. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata per attività all’aperto, mentre le serate potrebbero risultare più fresche e umide.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Nocera Inferiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.3° perc. +18.2° Assenti 2.3 SSE max 3.1 Scirocco 76 % 1019 hPa 3 cielo coperto +17.8° perc. +17.7° Assenti 2.2 SSE max 3.1 Scirocco 80 % 1019 hPa 6 cielo coperto +17.8° perc. +17.7° Assenti 1.9 S max 2.8 Ostro 81 % 1019 hPa 9 cielo sereno +21.4° perc. +21.1° Assenti 5.8 SO max 6.9 Libeccio 59 % 1020 hPa 12 cielo sereno +23° perc. +22.6° Assenti 9 SO max 10.2 Libeccio 47 % 1019 hPa 15 nubi sparse +21.8° perc. +21.3° Assenti 5.4 SO max 6.5 Libeccio 51 % 1018 hPa 18 nubi sparse +20.1° perc. +19.7° Assenti 3 NNO max 5.8 Maestrale 59 % 1019 hPa 21 cielo coperto +19.3° perc. +18.9° Assenti 3.8 N max 4.5 Tramontana 61 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:19

