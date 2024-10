Meteo Nocera Inferiore, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Nocera Inferiore indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, mentre nella mattina si assisterà a un miglioramento, con poche nuvole che lasceranno spazio a momenti di sole. Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. La sera porterà nuovamente un aumento della nuvolosità, con cieli coperti.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di +18°C e un’umidità del 73%. La velocità del vento sarà debole, attorno a 1,8 km/h da Sud-Sud Est. Proseguendo verso le prime ore del giorno, la copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 100% intorno alle 19:00. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 17,8°C.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature saliranno fino a raggiungere i 22,9°C alle 11:00. L’umidità scenderà progressivamente, stabilizzandosi attorno al 54%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti da Sud-Ovest che si muoveranno a una velocità di circa 7,8 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo con nubi sparse, mantenendo temperature simili a quelle della mattina. Le massime si attesteranno intorno ai 23,1°C. L’umidità rimarrà intorno al 54%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà nuovamente, portando a una temperatura di 19,9°C alle 21:00. L’umidità aumenterà fino a raggiungere il 66%, con venti leggeri da Est-Sud Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Nocera Inferiore nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità, specialmente nella sera di Lunedì. I giorni successivi potrebbero portare ulteriori variazioni, ma attualmente non si segnalano precipitazioni significative. Sarà quindi consigliabile prepararsi a una settimana con un clima prevalentemente mite e variabile.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Nocera Inferiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18° perc. +17.8° Assenti 1.8 SSE max 3.7 Scirocco 73 % 1016 hPa 3 cielo coperto +18° perc. +17.7° Assenti 1.3 SE max 2.9 Scirocco 73 % 1015 hPa 6 nubi sparse +18.1° perc. +17.8° Assenti 2.5 ESE max 3.1 Scirocco 73 % 1016 hPa 9 poche nuvole +21.6° perc. +21.3° Assenti 4.9 SSO max 4.7 Libeccio 56 % 1018 hPa 12 nubi sparse +23.1° perc. +22.9° Assenti 8.6 SSO max 7.6 Libeccio 53 % 1017 hPa 15 poche nuvole +22.4° perc. +22.1° Assenti 6.3 SSO max 4.4 Libeccio 56 % 1017 hPa 18 nubi sparse +20.5° perc. +20.2° Assenti 2 SSO max 3.1 Libeccio 62 % 1018 hPa 21 cielo coperto +19.9° perc. +19.7° Assenti 2.7 ESE max 3.4 Scirocco 66 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:29

