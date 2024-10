Meteo Nocera Inferiore, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 23 Ottobre, Nocera Inferiore si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una significativa copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 100% per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 20,2°C della notte e i 24,9°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di venti leggeri, con velocità che non supereranno i 6 km/h, contribuirà a mantenere un clima gradevole, nonostante l’assenza di sole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La copertura nuvolosa rimarrà costante, creando un’atmosfera piuttosto grigia. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1027 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 24,5°C intorno alle 11:00. Tuttavia, il cielo continuerà a rimanere coperto, senza segni di schiarite. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 60%. I venti, provenienti principalmente da nord-est, si presenteranno come una leggera brezza, con velocità comprese tra i 1,8 km/h e i 5,5 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un possibile cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere intorno alle 14:00. La temperatura massima si attesterà attorno ai 24,3°C, mentre la probabilità di precipitazioni sarà del 20%. Le condizioni di cielo coperto continueranno a persistere, con un aumento dell’umidità fino al 72%. Le raffiche di vento rimarranno deboli, senza particolari intensificazioni.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, mantenendosi attorno ai 21°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 75%. Non si prevedono ulteriori precipitazioni, e i venti continueranno a essere leggeri, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nocera Inferiore nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Giovedì e Venerdì si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite e un incremento delle temperature. Tuttavia, la variabilità meteorologica rimarrà un tema ricorrente, e sarà opportuno seguire gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.2° perc. +20.5° Assenti 2.7 N max 5 Tramontana 83 % 1027 hPa 3 cielo coperto +19.8° perc. +20.1° Assenti 4.4 N max 4.5 Tramontana 86 % 1027 hPa 6 cielo coperto +19.6° perc. +19.8° Assenti 4.9 NE max 5.5 Grecale 85 % 1027 hPa 9 cielo coperto +22.9° perc. +23° Assenti 0.4 NO max 2.7 Maestrale 68 % 1028 hPa 12 cielo coperto +24.9° perc. +25° Assenti 4.7 OSO max 5.5 Libeccio 58 % 1026 hPa 15 cielo coperto +23.5° perc. +23.6° prob. 24 % 3.7 SSO max 5.4 Libeccio 65 % 1026 hPa 18 cielo coperto +21.8° perc. +22° prob. 18 % 0.8 ESE max 2.4 Scirocco 75 % 1027 hPa 21 cielo coperto +21° perc. +21.2° Assenti 1.5 ESE max 3.1 Scirocco 76 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:05

