Meteo Nocera Inferiore, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Nocera Inferiore indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. I dati raccolti suggeriscono che la giornata si presenterà prevalentemente nuvolosa, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% per gran parte della giornata.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 22,5°C, con un cielo coperto e una leggera brezza proveniente da Sud Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma l’umidità si manterrà elevata, intorno al 50%. Con il passare delle ore, la situazione non subirà sostanziali variazioni, e le temperature continueranno a scendere lentamente.

Nella mattina, si prevede un inizio con pioggia leggera, che potrebbe intensificarsi in pioggia moderata. Le temperature scenderanno fino a 19,9°C alle 07:00, con un aumento dell’umidità che raggiungerà il 82%. Le precipitazioni si presenteranno con un’intensità di circa 2,92mm, rendendo necessario un ombrello per chi dovrà uscire. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma con velocità ridotta.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo tenderanno a stabilizzarsi leggermente, con un cielo coperto e temperature che si attesteranno attorno ai 22,8°C. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci di pioggia, con probabilità di precipitazioni che si manterrà intorno al 12%. L’umidità rimarrà alta, attorno al 70%, e il vento continuerà a soffiare leggermente.

La sera porterà con sé un ritorno delle piogge, con temperature che scenderanno fino a 19,6°C. Le precipitazioni si presenteranno come pioggia leggera, con accumuli che potrebbero raggiungere i 1,52mm. La copertura nuvolosa rimarrà totale e l’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 89%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nocera Inferiore nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni variabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede un lieve miglioramento per il fine settimana, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione alle condizioni atmosferiche, poiché l’instabilità potrebbe persistere.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Nocera Inferiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.5° perc. +22.2° Assenti 4.9 SE max 6.3 Scirocco 50 % 1019 hPa 3 cielo coperto +21.7° perc. +21.4° prob. 19 % 7.5 SE max 11.2 Scirocco 57 % 1018 hPa 6 pioggia leggera +21.2° perc. +21.1° 0.27 mm 0.7 NO max 4.1 Maestrale 68 % 1019 hPa 9 cielo coperto +20.8° perc. +21° prob. 73 % 9.7 SE max 14.5 Scirocco 80 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +22.6° perc. +22.7° 0.14 mm 6.9 S max 12.2 Ostro 66 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.2° perc. +22.3° prob. 12 % 6.5 SSE max 8.8 Scirocco 70 % 1016 hPa 18 cielo coperto +21.1° perc. +21.3° prob. 25 % 5.9 ESE max 8.2 Scirocco 76 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +20° perc. +20.3° 0.75 mm 5.1 SE max 7.8 Scirocco 84 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:12

