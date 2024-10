Meteo Nocera Superiore, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 6 Ottobre a Nocera Superiore si presenteranno prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più sereno o con poche nuvole durante gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori gradevoli, con minime intorno ai 15,5°C nelle prime ore della notte e massime che raggiungeranno i 21°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, rendendo l’atmosfera complessivamente piacevole.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a 16,1°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, attorno al 6%, e l’umidità si manterrà intorno al 77%. La velocità del vento sarà di circa 3 km/h, proveniente da Est-Sud Est, con una probabilità di precipitazioni del 35%, ma senza attese di pioggia.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 20,3°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, attorno al 15%, e l’umidità scenderà al 58%. La brezza leggera proveniente da Sud contribuirà a rendere l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 21°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 43%, ma senza alcuna previsione di pioggia. L’umidità si manterrà tra il 56% e il 60%, mentre il vento continuerà a soffiare leggero, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 17,6°C. Il cielo rimarrà per lo più sereno, con poche nuvole e una copertura nuvolosa che scenderà al 12%. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza creare disagio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nocera Superiore nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e cieli sereni. L’inizio della settimana si prevede stabile, con poche variazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere di attività all’aperto, mentre le notti saranno fresche e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Nocera Superiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.4° perc. +16.1° prob. 35 % 3 ESE max 4 Scirocco 77 % 1013 hPa 3 cielo sereno +15.8° perc. +15.5° prob. 12 % 2.7 ESE max 3.1 Scirocco 77 % 1013 hPa 6 cielo sereno +16.2° perc. +15.8° prob. 16 % 3.9 ESE max 4.4 Scirocco 77 % 1013 hPa 9 poche nuvole +19.6° perc. +19.2° prob. 19 % 4.9 S max 5.1 Ostro 62 % 1014 hPa 12 nubi sparse +20.8° perc. +20.4° prob. 8 % 8 SSO max 8.3 Libeccio 57 % 1014 hPa 15 nubi sparse +20.4° perc. +20° Assenti 7.8 SSO max 8.6 Libeccio 57 % 1014 hPa 18 nubi sparse +18.5° perc. +18.2° Assenti 2.1 S max 5.7 Ostro 68 % 1015 hPa 21 poche nuvole +17.9° perc. +17.6° Assenti 2.1 SSE max 4.4 Scirocco 71 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:30

