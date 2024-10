Meteo Nocera Superiore, le previsioni per la prossima settimana 28 – 31 Ottobre

MeteoWeb

Lunedì 28 Ottobre si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100% e temperature intorno ai +18,4°C. Durante la mattina, le temperature saliranno fino a +20,8°C, mantenendo una copertura nuvolosa alta. Nel pomeriggio, si raggiungerà un massimo di +24,2°C, con umidità variabile tra il 47% e il 59%. Martedì 29 Ottobre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con temperature intorno ai +19°C e una copertura nuvolosa del 43%. Mercoledì 30 Ottobre, il cielo si schiarirà, raggiungendo temperature massime di +23,4°C. Giovedì 31 Ottobre sarà sereno, con temperature che toccheranno i +23°C nel pomeriggio.

Lunedì 28 Ottobre

Durante la notte di Lunedì 28 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai +18,4°C, con una temperatura percepita di +18°C. La velocità del vento sarà di circa 4,8 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 4,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 65%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +19,2°C alle 07:00 e i +20,8°C alle 08:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si aggireranno attorno al 99%. La velocità del vento varierà tra 3,5 km/h e 5,7 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord Est. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 55% alle 08:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora coperto, con temperature che raggiungeranno un massimo di +24,2°C alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% fino alle 15:00, quando inizierà a diminuire. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 4,8 km/h, e l’umidità varierà tra il 47% e il 59%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 73%. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da +20,5°C alle 19:00 a +19,3°C alle 23:00. La velocità del vento rimarrà bassa, con valori che non supereranno i 3,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66%.

Martedì 29 Ottobre

Nella notte di Martedì 29 Ottobre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 43%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19°C, con una temperatura percepita di +18,8°C. La velocità del vento sarà di circa 3,9 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 4,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, presentandosi con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 14%. Le temperature saliranno fino a +21°C alle 08:00. La velocità del vento varierà tra 1 km/h e 5,5 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord Est. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 56%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che raggiungeranno un massimo di +23,9°C alle 12:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 42%. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 6,5 km/h, e l’umidità varierà tra il 46% e il 56%.

Nella sera, il cielo tornerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’88%. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da +19,9°C alle 19:00 a +19°C alle 23:00. La velocità del vento rimarrà bassa, con valori che non supereranno i 3,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 69%.

Mercoledì 30 Ottobre

La notte di Mercoledì 30 Ottobre si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa dell’88%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,8°C, con una temperatura percepita di +18,5°C. La velocità del vento sarà di circa 2,2 km/h proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà, presentandosi con cielo sereno e una copertura nuvolosa che scenderà fino al 0%. Le temperature saliranno fino a +20,7°C alle 08:00. La velocità del vento varierà tra 1,1 km/h e 6 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord-Ovest. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi intorno al 54%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che raggiungeranno un massimo di +23,4°C alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 7,4 km/h, e l’umidità varierà tra il 46% e il 55%.

Nella sera, il cielo continuerà a essere sereno con una copertura nuvolosa che rimarrà al 1%. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da +20°C alle 18:00 a +18,6°C alle 23:00. La velocità del vento rimarrà bassa, con valori che non supereranno i 3,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 69%.

Giovedì 31 Ottobre

Durante la notte di Giovedì 31 Ottobre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,4°C, con una temperatura percepita di +18°C. La velocità del vento sarà di circa 4,9 km/h proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +20,3°C alle 08:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%. La velocità del vento varierà tra 4 km/h e 5,5 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord Est. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 48%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora sereno, con temperature che raggiungeranno un massimo di +23°C alle 14:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 6,1 km/h, e l’umidità varierà tra il 50% e il 55%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere sereno con una copertura nuvolosa che rimarrà al 1%. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da +20°C alle 18:00 a +18,6°C alle 23:00. La velocità del vento rimarrà bassa, con valori che non supereranno i 3,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 69%.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli, specialmente nel pomeriggio. Le condizioni meteo saranno favorevoli per attività all’aperto, con un aumento della copertura nuvolosa solo in alcune fasce orarie. Si consiglia di approfittare di queste giornate per godere del bel tempo.

