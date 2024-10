Meteo Noicattaro, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Noicattaro di Mercoledì 2 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,3°C della notte e i 26°C nel pomeriggio. I venti, che soffieranno da sud, si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 39,6 km/h nel tardo pomeriggio. L’umidità sarà piuttosto variabile, ma si attesterà attorno al 55% durante la giornata.

Durante la notte, Noicattaro avrà un cielo con poche nuvole e temperature che scenderanno fino a 19,3°C. La mattina si aprirà con un cielo sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 21°C entro le 07:00. La situazione rimarrà stabile fino a metà mattina, quando si registreranno temperature intorno ai 24°C.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, toccando un massimo di 26°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Tuttavia, a partire dalle 17:00, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà parzialmente nuvoloso. Le raffiche di vento si intensificheranno, raggiungendo i 39,6 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 22°C, con un aumento dell’umidità che potrà arrivare fino al 77%. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, ma non si escludono brevi rovesci.

In conclusione, le previsioni del tempo per Noicattaro nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera instabilità prevista per il fine settimana. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero variare.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.1° perc. +18.6° Assenti 7.6 S max 14.9 Ostro 59 % 1013 hPa 4 poche nuvole +18.5° perc. +18.2° Assenti 10 S max 20 Ostro 69 % 1012 hPa 7 cielo sereno +21° perc. +20.8° Assenti 13.3 SSE max 21.2 Scirocco 61 % 1012 hPa 10 cielo sereno +25.1° perc. +24.8° Assenti 19.8 S max 24.3 Ostro 44 % 1011 hPa 13 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 21.1 S max 23.7 Ostro 46 % 1009 hPa 16 cielo sereno +24° perc. +23.9° Assenti 21.4 S max 33.3 Ostro 55 % 1008 hPa 19 cielo coperto +22.4° perc. +22.7° prob. 9 % 21.3 S max 39.3 Ostro 77 % 1009 hPa 22 nubi sparse +22° perc. +22.2° prob. 21 % 15.4 S max 31.7 Ostro 77 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:27

