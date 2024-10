Meteo Nola, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Nola indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni nuvolose e momenti di sereno. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento, con il sole che farà capolino tra le nuvole, portando le temperature fino a 23°C. Nel pomeriggio, il clima rimarrà gradevole, con una leggera diminuzione delle temperature e una copertura nuvolosa che aumenterà. Infine, la sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che scenderanno intorno ai 19°C.

Durante la notte, il meteo a Nola si presenterà con cielo coperto e una temperatura di circa 18,5°C. L’umidità sarà alta, attorno al 74%, e il vento soffierà da sud-ovest a una velocità di circa 2,6 km/h. Con l’avanzare della mattina, il cielo si schiarirà, e si prevede una temperatura che raggiungerà i 23°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, portando a un clima più secco e piacevole, con umidità che scenderà fino al 39%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno di nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 73% verso le ore 17:00. La sera si presenterà nuovamente con un cielo coperto, con temperature che scenderanno a 19°C e un’umidità che si attesterà intorno al 60%.

In conclusione, le previsioni meteo per Nola nei prossimi giorni mostrano un clima variabile, con un’alternanza di sole e nuvole. Lunedì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre martedì potrebbe esserci un ritorno di condizioni più instabili. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° Assenti 3 SO max 3.7 Libeccio 73 % 1019 hPa 3 cielo coperto +18.1° perc. +18° Assenti 2.2 SSO max 2.4 Libeccio 76 % 1019 hPa 6 cielo coperto +18.2° perc. +18° Assenti 2.8 SSO max 4 Libeccio 77 % 1019 hPa 9 poche nuvole +22° perc. +21.6° Assenti 7.3 SO max 9.9 Libeccio 51 % 1020 hPa 12 cielo sereno +23.9° perc. +23.3° Assenti 10.8 OSO max 11.8 Libeccio 36 % 1019 hPa 15 nubi sparse +22.6° perc. +22° Assenti 9.3 OSO max 9.3 Libeccio 41 % 1018 hPa 18 nubi sparse +20.7° perc. +20.2° Assenti 5.8 O max 6.8 Ponente 53 % 1019 hPa 21 nubi sparse +19.6° perc. +19.1° Assenti 2.7 N max 2.9 Tramontana 60 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:20

