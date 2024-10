Meteo Nola, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Nola indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità variabile, che si protrarranno anche nelle prime ore del mattino. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, con un aumento della copertura nuvolosa e temperature che si manterranno su valori miti.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, si verificheranno piogge leggere e moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,1°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente totale, raggiungendo il 99%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 9,1 km/h. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno raggiungere i 1,88 mm entro le prime ore del mattino.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti. Le piogge leggere persisteranno fino alle ore centrali della giornata, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 23,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa inizierà a ridursi, passando dal 100% al 35%. Tuttavia, le probabilità di pioggia rimarranno presenti, con accumuli che si attesteranno attorno ai 0,14 mm.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi sparse prenderanno il sopravvento, e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8,3 km/h. Le probabilità di precipitazioni diminuiranno, rendendo il pomeriggio più favorevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature in calo che si porteranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà totale, ma le probabilità di pioggia saranno minime. La pressione atmosferica continuerà a mostrare valori in aumento, attestandosi attorno ai 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nola indicano un inizio di giornata piuttosto instabile, con piogge che si attenueranno nel corso della mattinata. Il pomeriggio porterà un miglioramento, mentre la sera si presenterà con un cielo coperto ma senza significative precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa.

Prec. Vento (km/h)

