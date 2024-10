Meteo Nola, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 27 Ottobre a Nola si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto durante la notte, con una graduale apertura verso il pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,2°C e i 24,1°C nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1025 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 20°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 82%, e il vento sarà debole, proveniente principalmente da direzioni occidentali. Non si prevederanno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le temperature inizieranno a salire, toccando i 21,8°C entro le 09:00. L’umidità comincerà a diminuire, scendendo al 62%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,1 km/h. Non si registreranno piogge, e le condizioni di stabilità atmosferica continueranno a prevalere.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo, con l’emergere di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 24,1°C intorno alle 13:00. L’umidità si stabilizzerà attorno al 49%, mentre il vento continuerà a soffiare da ovest con intensità leggera. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un clima più gradevole. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 19°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 70%. Il vento si manterrà debole, contribuendo a rendere la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nola indicano una giornata di Domenica 27 Ottobre caratterizzata da un clima mite e stabile, con un cielo che passerà da coperto a parzialmente nuvoloso. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in lieve aumento e una diminuzione dell’umidità. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un inizio settimana favorevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Nola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.2° perc. +20.3° Assenti 0.3 OSO max 2.7 Libeccio 78 % 1022 hPa 3 cielo coperto +19.7° perc. +19.9° Assenti 1.1 SO max 3.3 Libeccio 80 % 1021 hPa 6 cielo coperto +19.2° perc. +19.3° Assenti 0.8 E max 2.5 Levante 81 % 1022 hPa 9 cielo coperto +21.8° perc. +21.7° Assenti 3.7 OSO max 4.8 Libeccio 62 % 1024 hPa 12 cielo coperto +24° perc. +23.7° Assenti 5.2 O max 5.4 Ponente 50 % 1023 hPa 15 nubi sparse +23.1° perc. +22.9° Assenti 8 O max 7 Ponente 53 % 1023 hPa 18 nubi sparse +20.8° perc. +20.6° Assenti 3.1 ONO max 5 Maestrale 63 % 1024 hPa 21 poche nuvole +19.8° perc. +19.6° Assenti 2.6 NNO max 3.3 Maestrale 68 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:00

