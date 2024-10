Meteo Nola, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Nola indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,1°C e i 25,3°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. L’umidità sarà piuttosto elevata, raggiungendo punte del 87% durante le prime ore della notte. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, anche se la copertura nuvolosa potrebbe limitare l’esposizione al sole.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà un clima gradevole, anche se l’umidità alta potrebbe rendere l’aria un po’ pesante.

Nella mattina, le condizioni non subiranno variazioni significative, con il cielo ancora coperto e temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 22,5°C intorno alle 09:00. Anche in questa fase della giornata, la brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo un clima fresco e piacevole. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 60%.

Il pomeriggio porterà un leggero aumento delle temperature, che toccheranno il picco di 25,3°C alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante, ma non si prevedono piogge. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attestandosi attorno al 14-18%. Anche in questo periodo, il vento sarà debole, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, stabilizzandosi intorno ai 21°C. Il cielo continuerà a rimanere coperto, ma non ci saranno cambiamenti significativi nelle condizioni meteo. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza raggiungere livelli critici.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nola nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti drastici. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. La situazione meteo non dovrebbe subire variazioni significative, rendendo la settimana piuttosto stabile dal punto di vista climatico. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni, tenendo presente che la copertura nuvolosa potrebbe limitare l’esposizione al sole.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.1° perc. +20.4° Assenti 3.3 NE max 6.4 Grecale 84 % 1027 hPa 3 cielo coperto +19.5° perc. +19.8° Assenti 4.3 NE max 5.2 Grecale 87 % 1027 hPa 6 cielo coperto +19.2° perc. +19.5° Assenti 5.1 ENE max 6.6 Grecale 86 % 1027 hPa 9 cielo coperto +22.5° perc. +22.6° Assenti 3.4 NE max 5.3 Grecale 69 % 1028 hPa 12 cielo coperto +25.2° perc. +25.2° Assenti 1.9 NO max 4.5 Maestrale 56 % 1026 hPa 15 cielo coperto +24.7° perc. +24.6° prob. 18 % 1.6 ONO max 5 Maestrale 56 % 1026 hPa 18 cielo coperto +22.6° perc. +22.6° prob. 16 % 1.7 NNE max 4.9 Grecale 66 % 1026 hPa 21 cielo coperto +21.3° perc. +21.3° prob. 2 % 2.9 ENE max 5.2 Grecale 71 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:05

