Meteo Nola, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

Sabato 12 Ottobre a Nola si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un aumento delle temperature nel corso della mattinata. Le previsioni meteo indicano un cielo che si manterrà per lo più sereno fino al pomeriggio, per poi presentare un incremento della copertura nuvolosa. Le temperature, che inizieranno a salire già dalle prime ore del giorno, raggiungeranno valori massimi intorno ai 23,7°C. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, Nola vedrà un cielo inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 67%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 79%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Est-Nord Est, con intensità che non supererà i 4,4 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,2°C entro le 08:00 e continuando a salire fino a toccare i 23,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo al 47%. La ventilazione rimarrà leggera, con direzione prevalentemente da Ovest-Sud Ovest.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23,4°C, con una leggera presenza di poche nuvole e una copertura nuvolosa che non supererà il 18%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole. Le condizioni di previsioni del tempo rimarranno favorevoli per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà leggermente, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 19,1°C alle 21:00. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 67%. La ventilazione si manterrà leggera, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Nola indicano una giornata di Sabato 12 Ottobre caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile incremento della nuvolosità e lievi variazioni termiche. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle attività all’aperto, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo per la settimana entrante.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Nola

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.6° perc. +17.5° Assenti 4.4 ENE max 4.2 Grecale 79 % 1016 hPa 3 nubi sparse +16.9° perc. +16.8° Assenti 4.5 ENE max 4.6 Grecale 81 % 1016 hPa 6 nubi sparse +17° perc. +16.8° Assenti 3.7 ENE max 4.6 Grecale 79 % 1017 hPa 9 cielo sereno +21.7° perc. +21.4° Assenti 2.1 OSO max 3.3 Libeccio 55 % 1018 hPa 12 cielo sereno +23.6° perc. +23.3° Assenti 8.1 OSO max 6.2 Libeccio 47 % 1017 hPa 15 nubi sparse +22.7° perc. +22.4° Assenti 9 OSO max 6.4 Libeccio 50 % 1017 hPa 18 nubi sparse +20.2° perc. +19.9° Assenti 5.7 O max 6.9 Ponente 61 % 1018 hPa 21 nubi sparse +19.1° perc. +18.8° Assenti 2.2 OSO max 2.4 Libeccio 67 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:21

