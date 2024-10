Meteo Nova Milanese, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Nova Milanese si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,1°C. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa si manterrà alta, ma si assisterà a un leggero abbassamento delle temperature, che si aggireranno attorno ai 15°C nel corso della sera. Le previsioni meteo indicano anche una bassa intensità del vento, con velocità che non supereranno i 3,6 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 14,2°C a 17,9°C. L’umidità si manterrà su valori elevati, oscillando tra il 74% e il 92%. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta, ma con una sensazione di umidità piuttosto alta. La direzione del vento sarà prevalentemente da sud-est, con intensità che non supererà i 3 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 18,5°C, mantenendosi stabili attorno ai 17°C fino a sera. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con un’umidità che si attesterà attorno all’80%. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, e il vento continuerà a essere debole, contribuendo a una sensazione di calore moderato.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 15°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, ma si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con l’alternarsi di nubi sparse. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’88%, e il vento continuerà a mantenere una bassa intensità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nova Milanese nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Si prevede che le temperature non subiranno variazioni drastiche, mantenendosi su valori gradevoli, mentre l’umidità potrebbe rendere l’aria un po’ pesante. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nubi continueranno a dominare il panorama.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.9° perc. +13.9° Assenti 1.5 NE max 1.7 Grecale 96 % 1020 hPa 4 cielo coperto +14° perc. +13.9° Assenti 2.8 NE max 2.8 Grecale 94 % 1020 hPa 7 cielo coperto +14.7° perc. +14.5° Assenti 2.4 ENE max 3.2 Grecale 89 % 1021 hPa 10 cielo coperto +16.6° perc. +16.4° Assenti 2.3 SE max 3 Scirocco 80 % 1021 hPa 13 cielo coperto +18.4° perc. +18.2° Assenti 2.3 SE max 3.5 Scirocco 71 % 1020 hPa 16 cielo coperto +17.6° perc. +17.4° Assenti 2.8 S max 3.6 Ostro 76 % 1020 hPa 19 cielo coperto +16° perc. +15.9° Assenti 2.2 ENE max 2.4 Grecale 85 % 1020 hPa 22 nubi sparse +15.2° perc. +15.2° Assenti 3.2 NE max 3.5 Grecale 89 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:32

