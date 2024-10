Meteo Novara, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Novara indicano una giornata caratterizzata da condizioni di pioggia leggera e cielo prevalentemente coperto. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La mattina si presenterà simile, con piogge intermittenti e temperature che non supereranno i 16°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, ma le precipitazioni tenderanno a diminuire, mentre le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15°C. La sera porterà nuovamente pioggia leggera, mantenendo le temperature sui 15°C.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Novara sperimenterà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 98%. La temperatura si attesterà attorno ai 15,5°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di circa 0,22mm. Questa situazione si ripeterà anche nelle ore successive, con temperature che varieranno leggermente, mantenendosi sempre sopra i 15°C.

La mattina si presenterà con condizioni simili, con piogge leggere che continueranno a bagnare la città. La temperatura percepita rimarrà costante attorno ai 15°C, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, con il 100% di nuvole nel cielo. Le precipitazioni si attesteranno attorno ai 0,19mm.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà leggermente. Sebbene il cielo rimarrà coperto, le piogge diventeranno meno intense, con una probabilità di precipitazioni che scenderà al 56%. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con un’umidità che si aggirerà attorno all’88%. La brezza continuerà a soffiare da Est, ma con intensità ridotta.

La sera porterà nuovamente pioggia leggera, con temperature che si manterranno sui 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni si attesteranno attorno ai 0,16mm. La situazione di pioggia leggera continuerà fino a tarda notte, con un accumulo totale di pioggia che potrebbe raggiungere i 0,24mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Novara nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia e nuvole, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Domani e dopodomani potrebbero portare schiarite e un aumento delle temperature, rendendo il clima più gradevole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Novara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.5° perc. +15.5° 0.22 mm 3.2 ENE max 9 Grecale 93 % 1028 hPa 3 pioggia leggera +15.2° perc. +15.2° 0.23 mm 4.4 ENE max 12.5 Grecale 93 % 1027 hPa 6 pioggia leggera +15.1° perc. +15.1° 0.24 mm 5.1 ESE max 15.4 Scirocco 93 % 1027 hPa 9 pioggia leggera +15.7° perc. +15.7° 0.16 mm 7.7 E max 17.2 Levante 89 % 1028 hPa 12 pioggia leggera +16.3° perc. +16.2° 0.2 mm 9.6 E max 15.6 Levante 84 % 1027 hPa 15 cielo coperto +16° perc. +15.9° prob. 66 % 9 E max 15.5 Levante 84 % 1026 hPa 18 cielo coperto +15.4° perc. +15.3° prob. 55 % 7.3 ENE max 15.2 Grecale 89 % 1026 hPa 21 pioggia leggera +15.1° perc. +15.1° 0.24 mm 7.3 ENE max 15.7 Grecale 92 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:20

