Meteo Novara, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Novara indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle ore serali, mentre le temperature percepite non subiranno grandi variazioni. La velocità del vento rimarrà contenuta, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 14,8°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 79%, con un’umidità che si attesterà intorno all’87%. La velocità del vento sarà di circa 6,3 km/h proveniente da Nord-Nord Est. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 92% alle 01:00, mantenendo temperature simili.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che varieranno da 13,4°C a 19,7°C. Le nubi sparse saranno la caratteristica principale, con una copertura nuvolosa che si ridurrà progressivamente fino a raggiungere il 30% intorno alle 11:00. La velocità del vento rimarrà leggera, oscillando tra 4,4 km/h e 6,8 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, attorno al 67%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il loro picco, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 19,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 30-43%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, con raffiche che non supereranno i 6,7 km/h. Le condizioni di assenza di precipitazioni si manterranno costanti, garantendo una giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà completamente, portando a una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere circa 16,5°C a fine giornata. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, con valori che si attesteranno intorno ai 1,9 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo l’85%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Novara nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature miti e condizioni nuvolose. Martedì e mercoledì si prevede un clima simile, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno soddisfazione in queste giornate, mentre chi cerca il sole dovrà attendere condizioni più favorevoli nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Novara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.8° perc. +14.6° Assenti 6.3 NNE max 7 Grecale 87 % 1028 hPa 3 nubi sparse +13.9° perc. +13.6° Assenti 5.7 NNE max 5.7 Grecale 88 % 1027 hPa 6 nubi sparse +13.4° perc. +13.1° Assenti 6.8 NNE max 6.9 Grecale 88 % 1028 hPa 9 nubi sparse +17.2° perc. +17° Assenti 5.2 NE max 6.4 Grecale 75 % 1029 hPa 12 nubi sparse +19.7° perc. +19.5° Assenti 4.8 ESE max 5.6 Scirocco 67 % 1028 hPa 15 nubi sparse +18.9° perc. +18.7° Assenti 5.3 SSE max 5.1 Scirocco 73 % 1027 hPa 18 nubi sparse +17.1° perc. +17° Assenti 3.5 ESE max 5.2 Scirocco 82 % 1028 hPa 21 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° Assenti 0.6 N max 1.6 Tramontana 83 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:54 e tramonta alle ore 18:25

