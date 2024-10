Meteo Novara, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Novara si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nuvole e piogge leggere. Durante la notte, il cielo sarà coperto e le temperature si manterranno attorno ai 14°C, con una leggera pioggia che si farà sentire nelle prime ore del mattino. La mattina continuerà a presentare piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La situazione migliorerà nel pomeriggio, quando si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, permettendo l’affacciarsi di qualche raggio di sole. Tuttavia, le temperature rimarranno fresche, con valori che raggiungeranno i 18°C. La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature in calo.

Durante la notte, il meteo a Novara sarà caratterizzato da un cielo completamente coperto, con una temperatura di 14,4°C e una leggera pioggia che inizierà a cadere. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 7,9 km/h, proveniente da est. La probabilità di precipitazioni sarà del 27%. Con il passare delle ore, la pioggia aumenterà di intensità, portando a un accumulo di circa 0,28 mm entro le prime luci dell’alba.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 14°C, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 93%. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, rendendo il cielo grigio e opaco.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le nuvole si diraderanno, dando spazio a nubi sparse. Le temperature saliranno fino a 18,5°C, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. La probabilità di pioggia scenderà drasticamente, attestandosi attorno al 2%. Questo sarà il momento migliore della giornata, con condizioni più favorevoli per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, e le temperature scenderanno nuovamente, raggiungendo i 14°C. La pioggia leggera potrebbe ripresentarsi, con un accumulo previsto di 0,17 mm. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’89%, e la probabilità di precipitazioni aumenterà fino al 12%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Novara nei prossimi giorni indicano un miglioramento temporaneo durante il pomeriggio di Mercoledì, ma le condizioni meteo rimarranno instabili. Giovedì e Venerdì potrebbero portare ulteriori piogge, con temperature che si manterranno fresche. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Novara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.3° perc. +14° prob. 59 % 7.3 ENE max 14.2 Grecale 85 % 1011 hPa 4 pioggia leggera +14° perc. +13.9° 0.28 mm 5.3 ENE max 10.2 Grecale 92 % 1008 hPa 7 pioggia leggera +14.2° perc. +14.1° 0.16 mm 4.9 NE max 8.7 Grecale 93 % 1007 hPa 10 cielo coperto +14.9° perc. +14.7° prob. 22 % 4.6 NE max 7.9 Grecale 87 % 1007 hPa 13 nubi sparse +17.9° perc. +17.7° prob. 2 % 4.6 SSE max 2.9 Scirocco 72 % 1006 hPa 16 nubi sparse +17.9° perc. +17.6° prob. 2 % 5.7 SSE max 5.3 Scirocco 70 % 1005 hPa 19 cielo coperto +15° perc. +14.8° Assenti 6.1 SE max 7.9 Scirocco 86 % 1007 hPa 22 cielo coperto +14.4° perc. +14.3° prob. 12 % 5.3 ENE max 6.9 Grecale 90 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:58

