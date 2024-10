Meteo Novara, le previsioni per il weekend 11 – 13 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 3% e temperature intorno ai +11,7°C. La mattina porterà un aumento delle temperature fino a +18,3°C, mantenendo una bassa copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il clima rimarrà sereno, ma in serata arriverà pioggia leggera con temperature che scenderanno a +14,3°C. Sabato 12 Ottobre si prevede pioggia leggera e cielo coperto, con temperature tra +12,2°C e +17,9°C. Domenica 13 Ottobre inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai +12,8°C, ma nel pomeriggio si assisterà a un miglioramento con nubi sparse e temperature fino a +19,2°C.

Venerdì 11 Ottobre

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari al 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11,7°C, con una temperatura percepita di +10,9°C. La velocità del vento sarà di 8,3 km/h proveniente da Nord, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 76%. La pressione atmosferica si registrerà a 1007 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i +18,3°C alle 12:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 6%. La velocità del vento varierà tra 6,4 km/h e 7,7 km/h, mantenendosi sempre da direzione Nord-Est. L’umidità inizierà a diminuire, attestandosi intorno al 55%.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +18,7°C alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che toccheranno il 5%. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 6,5 km/h e 6,9 km/h, sempre da Est-Sud Est. L’umidità si manterrà attorno al 57%.

Infine, nella sera, si assisterà a un cambiamento con l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 19:00. Le temperature scenderanno fino a +14,3°C alle 19:00, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 20%. La velocità del vento si ridurrà a 3,1 km/h, mentre l’umidità salirà al 84%. Le precipitazioni saranno leggere, con valori di 0,15 mm alle 19:00.

Sabato 12 Ottobre

La notte di Sabato 12 Ottobre si presenterà con pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 38%. Le temperature si attesteranno intorno ai +12,2°C. La velocità del vento sarà di 6,8 km/h da Nord, con un’umidità che salirà fino al 90%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1018 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature si manterranno tra +12,5°C e +15,9°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che toccheranno il 99%. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, oscillando tra 4,9 km/h e 5,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +17,9°C alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà leggera, con valori di 3,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature in calo fino a +13,9°C alle 21:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 100%. La velocità del vento sarà di 2,9 km/h, mentre l’umidità si stabilizzerà al 81%.

Domenica 13 Ottobre

La notte di Domenica 13 Ottobre inizierà con un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +12,8°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 94%. La velocità del vento sarà di 6,2 km/h da Nord, con un’umidità che si manterrà al 84%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a +15,5°C alle 09:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 12%. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 3,2 km/h e 4,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con temperature che raggiungeranno i +19,2°C alle 14:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 53%. La velocità del vento sarà di 3 km/h, mentre l’umidità si attesterà al 55%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature in calo fino a +14,3°C alle 22:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 76%. La velocità del vento sarà di 3,5 km/h, con un’umidità che si stabilizzerà al 79%.

In conclusione, il fine settimana a Novara si preannuncia variabile, con un Venerdì prevalentemente sereno che si trasformerà in un Sabato piovoso. Domenica offrirà un clima più mite con nubi sparse, rendendo il weekend ideale per attività al coperto e per godere di momenti di relax.

