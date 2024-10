Meteo Novate Milanese, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 23 Ottobre, Novate Milanese si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da un’abbondante copertura nuvolosa e frequenti piogge leggere. Le previsioni meteo indicano che la temperatura si manterrà attorno ai 16°C, con una leggera diminuzione nelle ore serali. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 9,4 km/h. L’umidità si manterrà elevata, oscillando intorno al 90%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi già dalle prime ore. Le temperature si attesteranno sui 16,4°C, con una leggera diminuzione man mano che si avanza verso l’alba. La velocità del vento sarà contenuta, con direzione prevalentemente da Nord Est.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, con accumuli che si attesteranno intorno a 0,39 mm. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 15,9°C e 16,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 92%.

Nel pomeriggio, si prevede che le piogge leggere persistano, con un cielo sempre coperto. Le temperature si manterranno sui 16°C, mentre la velocità del vento rimarrà debole. Non si registreranno precipitazioni significative, ma l’atmosfera umida continuerà a caratterizzare la giornata.

Con l’arrivo della sera, le piogge si intensificheranno nuovamente, con accumuli che raggiungeranno i 0,25 mm. Le temperature scenderanno leggermente, arrivando a 15,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 91%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Novate Milanese indicano una giornata dominata da piogge leggere e nuvolosità persistente. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature, ma per ora, è consigliabile prepararsi a una giornata di pioggia e freschezza.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Novate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.4° perc. +16.4° Assenti 5.1 NE max 7.5 Grecale 89 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16.3° perc. +16.3° prob. 14 % 2.2 NE max 2.7 Grecale 88 % 1029 hPa 6 pioggia leggera +15.9° perc. +15.9° 0.39 mm 2.2 ESE max 2.9 Scirocco 89 % 1029 hPa 9 pioggia leggera +16.4° perc. +16.4° 0.41 mm 4.2 ENE max 7 Grecale 90 % 1030 hPa 12 pioggia leggera +15.9° perc. +16° 0.81 mm 4.6 ENE max 8.4 Grecale 93 % 1030 hPa 15 cielo coperto +16.3° perc. +16.4° prob. 73 % 2 NE max 4.4 Grecale 90 % 1029 hPa 18 cielo coperto +15.9° perc. +15.8° prob. 66 % 2.8 NE max 3.8 Grecale 90 % 1029 hPa 21 pioggia leggera +15.7° perc. +15.7° 0.25 mm 3.9 NNE max 6.6 Grecale 91 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:54 e tramonta alle ore 18:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.