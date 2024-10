Meteo Novate Milanese, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Mercoledì 30 Ottobre a Novate Milanese si presenterà con condizioni di meteo particolarmente favorevoli. Durante la notte, il cielo sarà completamente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,6°C. La calma del vento, con velocità che non supererà i 3,2 km/h, contribuirà a creare un’atmosfera tranquilla e gradevole. L’umidità si manterrà attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

Nella mattina, il sole continuerà a brillare senza interruzioni, portando le temperature a salire progressivamente. Alle 09:00, si registrerà una temperatura di 17,4°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 68% entro le 10:00. Le condizioni di meteo rimarranno ideali per attività all’aperto, grazie alla totale assenza di nuvole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 20,6°C intorno alle 13:00 e alle 14:00. La brezza si farà più intensa, con velocità che arriverà a 4,4 km/h. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno, offrendo un’ottima opportunità per godere del sole autunnale. L’umidità si stabilizzerà attorno al 55%, rendendo l’aria piacevole e fresca.

La sera porterà un lieve abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16,5°C alle 21:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 2,1 km/h, e l’umidità risalirà leggermente, raggiungendo il 77%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Novate Milanese indicano una giornata di meteo ideale, caratterizzata da sole e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare attorno ai 20°C. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di questo clima per attività all’aperto, mentre le serate fresche offriranno un piacevole contrasto rispetto alle temperature diurne.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Novate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.4° perc. +15.1° Assenti 2.2 ONO max 2.8 Maestrale 80 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.8° perc. +14.4° Assenti 3.2 NNO max 3.3 Maestrale 81 % 1024 hPa 7 cielo sereno +14.8° perc. +14.4° Assenti 2.6 O max 3.5 Ponente 80 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18.6° perc. +18.1° Assenti 0.9 ONO max 1.9 Maestrale 62 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20.6° perc. +20.1° Assenti 2.4 S max 1.6 Ostro 55 % 1023 hPa 16 cielo sereno +18.9° perc. +18.5° Assenti 4.4 S max 4.4 Ostro 64 % 1023 hPa 19 cielo sereno +17.2° perc. +16.9° Assenti 1.6 NE max 1.9 Grecale 74 % 1024 hPa 22 cielo sereno +16.2° perc. +15.9° Assenti 0.8 N max 1.4 Tramontana 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 17:09

