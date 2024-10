Meteo Nuoro, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Nuoro indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in condizioni più serene nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 14,7°C e i 19,9°C. La copertura nuvolosa varierà, passando da un cielo coperto al mattino a condizioni più serene nel pomeriggio e in serata.

Nella notte, Nuoro presenterà un cielo inizialmente con nubi sparse, con una temperatura di circa 17,6°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 67%, mentre la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 3,3 km/h. Con l’avanzare delle ore, il cielo diventerà coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 98% e mantenendo temperature simili fino all’alba.

Durante la mattina, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, con l’arrivo di pioggia leggera e moderata. Le temperature scenderanno leggermente, toccando i 16,7°C alle 10:00. La velocità del vento varierà tra 2,9 km/h e 4,7 km/h, con una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 21%. La umidità si manterrà alta, attorno all’86%.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo. La pioggia si attenuerà e il cielo passerà a nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 19,9°C alle 15:00, con una copertura nuvolosa che scenderà al 86%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,4 km/h.

La sera porterà un netto miglioramento, con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 14,7°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 3%, e la velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 6 km/h. Le condizioni di serenità continueranno fino a notte fonda, con un’ulteriore diminuzione della temperatura.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nuoro nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Si prevede che il clima si stabilizzerà, portando a giornate più soleggiate e asciutte. Gli amanti del sole potranno approfittare di un clima più favorevole nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Nuoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° Assenti 2.5 SSE max 3.2 Scirocco 71 % 1017 hPa 4 cielo coperto +17.3° perc. +16.8° Assenti 2.1 OSO max 2.2 Libeccio 69 % 1017 hPa 7 cielo coperto +19.6° perc. +19.3° prob. 21 % 4.3 E max 6.7 Levante 64 % 1017 hPa 10 pioggia moderata +16.7° perc. +16.8° 1.01 mm 2.9 E max 7.2 Levante 89 % 1018 hPa 13 pioggia leggera +18.2° perc. +18.3° 0.13 mm 5.4 E max 8.8 Levante 85 % 1017 hPa 16 nubi sparse +19° perc. +19° prob. 42 % 1.6 NNE max 2.9 Grecale 81 % 1016 hPa 19 cielo sereno +16.1° perc. +16.2° prob. 23 % 6 SO max 6 Libeccio 90 % 1018 hPa 22 cielo sereno +15.2° perc. +15.2° prob. 12 % 8.7 OSO max 10.6 Libeccio 92 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:35

