Meteo Nuoro, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

Martedì 15 Ottobre a Nuoro si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore diurne, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,1°C e i 29,4°C, mentre il vento si presenterà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 55%, rendendo l’aria piuttosto confortevole.

Durante la notte, le condizioni meteo a Nuoro saranno caratterizzate da un cielo sereno, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 19,1°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 9%, e il vento soffierà da Sud-Sud Ovest a una velocità di circa 4,1 km/h. L’umidità si manterrà al 55%, garantendo una notte tranquilla e piacevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, favorendo un rapido riscaldamento. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 29,4°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase, la copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 7%, e il vento sarà leggero, con velocità comprese tra 3 e 5 km/h. L’umidità, in calo, si attesterà attorno al 32%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà stabile con cielo sereno e temperature che scenderanno leggermente, attestandosi sui 25,9°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 10%, ma senza compromettere il bel tempo. Il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una brezza fresca.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento significativo. Il cielo passerà da sereno a coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature scenderanno fino a 17,4°C entro le 23:00. Il vento si farà più presente, con velocità che potranno arrivare fino a 9,1 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’84%, rendendo l’atmosfera più umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Nuoro indicano una giornata di Martedì 15 Ottobre con un inizio sereno e caldo, seguito da un progressivo aumento della nuvolosità in sera. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori gradevoli, rendendo il clima ideale per attività all’aperto, almeno fino a quando non si presenteranno eventuali perturbazioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Nuoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +19° perc. +18.3° Assenti 3.5 SO max 4.1 Libeccio 54 % 1018 hPa 4 cielo sereno +18.5° perc. +17.8° Assenti 3.1 SSO max 3.4 Libeccio 55 % 1018 hPa 7 cielo sereno +21.7° perc. +21.2° Assenti 3.2 SE max 3.6 Scirocco 48 % 1018 hPa 10 cielo sereno +28.6° perc. +27.7° Assenti 4.6 ENE max 8.2 Grecale 33 % 1018 hPa 13 cielo sereno +28.9° perc. +28.1° Assenti 6.2 ENE max 11.6 Grecale 35 % 1016 hPa 16 nubi sparse +22.5° perc. +22.4° Assenti 5.8 E max 9 Levante 62 % 1017 hPa 19 cielo coperto +19.1° perc. +18.9° Assenti 4.4 SE max 4.9 Scirocco 69 % 1017 hPa 22 cielo coperto +17.9° perc. +17.8° Assenti 6.4 O max 9.4 Ponente 78 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:38

