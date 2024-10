Meteo Nuoro, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Nuoro indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere alternate a momenti di schiarita. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,7°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 91%, e il vento soffierà da Ovest-Sud Ovest a una velocità di circa 9,8 km/h.

Nella mattina, le condizioni miglioreranno leggermente, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 20,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà al 20%, favorendo momenti di sole. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un ritorno delle piogge leggere, con temperature che scenderanno a 18,7°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà, con valori che raggiungeranno il 70%.

La sera porterà un ulteriore incremento delle piogge, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con un’umidità che si attesterà attorno all’86%. Il vento rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nuoro nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che varieranno tra i 12°C e i 20°C. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, poiché le piogge potrebbero continuare anche nei giorni successivi, rendendo necessaria una pianificazione adeguata per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Nuoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.7° perc. +15.8° 0.65 mm 6.9 OSO max 18.5 Libeccio 93 % 1018 hPa 4 nubi sparse +13.1° perc. +12.9° prob. 64 % 8.2 OSO max 14.5 Libeccio 96 % 1018 hPa 7 nubi sparse +14.5° perc. +14.2° Assenti 6.8 OSO max 12.2 Libeccio 84 % 1018 hPa 10 poche nuvole +19.7° perc. +19.2° prob. 6 % 6.9 OSO max 12.2 Libeccio 55 % 1018 hPa 13 pioggia leggera +20.4° perc. +19.9° 0.14 mm 9.3 O max 12.5 Ponente 54 % 1016 hPa 16 pioggia leggera +17.5° perc. +17° 0.3 mm 4.7 OSO max 10.7 Libeccio 66 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +14.1° perc. +13.6° 0.15 mm 5.9 OSO max 9.8 Libeccio 79 % 1016 hPa 22 cielo coperto +12.6° perc. +12.2° prob. 51 % 6.7 OSO max 11.1 Libeccio 88 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:34

