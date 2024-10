Meteo Olbia, le previsioni per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Olbia indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che varieranno da un minimo di 15,6°C al mattino fino a un massimo di 22,8°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa si ridurrà nel corso della giornata, passando da un cielo inizialmente coperto a condizioni di cielo sereno. I venti saranno leggeri, prevalentemente da sud-est, con raffiche che non supereranno i 19,3 km/h.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con un cielo coperto e un’umidità elevata che si manterrà attorno al 92%. I venti saranno leggeri, contribuendo a mantenere un clima mite. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le temperature saliranno fino a 19,2°C intorno alle 08:00, con una diminuzione della copertura nuvolosa che passerà dal 100% al 89%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’aria piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che raggiungeranno il picco di 22,8°C intorno alle 12:00. Le condizioni di cielo sereno si manterranno fino a sera, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 63%. I venti continueranno a soffiare da est, mantenendo un’intensità moderata. La temperatura percepita sarà simile a quella reale, garantendo un comfort ottimale per le attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 16°C. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che aumenterà leggermente, ma senza previsioni di precipitazioni. I venti saranno leggeri, creando un’atmosfera tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Olbia nei prossimi giorni suggeriscono un proseguimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Non si prevedono cambiamenti significativi nel clima, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto. Gli amanti del sole e del clima mite troveranno in Olbia un luogo perfetto per godere di queste giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Olbia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16.1° perc. +16.2° Assenti 2.9 S max 3.5 Ostro 91 % 1022 hPa 5 cielo coperto +15.8° perc. +15.8° Assenti 5.1 SSE max 7.1 Scirocco 93 % 1022 hPa 8 cielo coperto +19.2° perc. +19.3° Assenti 5.7 ESE max 10.5 Scirocco 82 % 1023 hPa 11 nubi sparse +22.7° perc. +22.6° Assenti 13.5 E max 16.7 Levante 62 % 1022 hPa 14 cielo sereno +21.9° perc. +21.9° Assenti 15 E max 19.3 Levante 66 % 1022 hPa 17 cielo sereno +17.5° perc. +17.7° Assenti 6.3 ESE max 8.2 Scirocco 92 % 1023 hPa 20 cielo sereno +16.7° perc. +16.8° Assenti 3.4 SSE max 4.1 Scirocco 93 % 1023 hPa 23 cielo sereno +16° perc. +16.1° Assenti 4.6 S max 5.4 Ostro 93 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.