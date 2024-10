Meteo Olbia, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Olbia indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,3°C. Con l’arrivo della mattina, le condizioni rimarranno simili, con un aumento della temperatura fino a 26,5°C nel tardo mattino. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, portando a una temperatura massima di circa 25,7°C. La sera si prevede che le nuvole coprano completamente il cielo, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,3°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, Olbia presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 60% al 68%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 17,4°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà alta, oscillando intorno all’80%, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,9°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a un 75% intorno alle 10:00, ma non si registreranno piogge. La brezza leggera proveniente da Est contribuirà a mantenere un clima piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura che scenderà gradualmente fino a 21,1°C alle 18:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 99%, e l’umidità aumenterà fino a toccare il 84%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, ma il vento si farà sentire con intensità moderata.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19,3°C a mezzanotte. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si manterranno sopra il 90%. Anche in questo frangente, il vento sarà presente, ma non si registreranno piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Olbia nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente nuvoloso. Martedì e mercoledì si prevede una situazione simile, con possibili schiarite e temperature che potrebbero oscillare tra i 18°C e i 26°C. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre chi preferisce il sole potrebbe dover attendere qualche giorno per un miglioramento significativo delle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Olbia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.4° perc. +17.3° prob. 3 % 6.8 SO max 6.4 Libeccio 80 % 1013 hPa 4 nubi sparse +17.4° perc. +17.3° Assenti 6.6 SO max 6.3 Libeccio 81 % 1013 hPa 7 nubi sparse +20.6° perc. +20.5° Assenti 3.1 SSO max 4.7 Libeccio 70 % 1014 hPa 10 nubi sparse +25.5° perc. +25.5° Assenti 6.6 ESE max 9.6 Scirocco 55 % 1014 hPa 13 cielo coperto +25.7° perc. +25.7° Assenti 12 ESE max 14.8 Scirocco 56 % 1013 hPa 16 cielo coperto +23.5° perc. +23.7° Assenti 8.7 ESE max 14.8 Scirocco 71 % 1013 hPa 19 cielo coperto +20.6° perc. +20.9° Assenti 9 SSE max 10.1 Scirocco 84 % 1013 hPa 22 cielo coperto +19.5° perc. +19.9° Assenti 9.6 SSE max 12.4 Scirocco 91 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:49

