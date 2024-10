Meteo Olbia, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Olbia indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con una leggera copertura nuvolosa nelle ore diurne. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 12,5°C e i 21,9°C. I venti, provenienti principalmente da Ovest, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente moderata. L’umidità sarà piuttosto elevata, specialmente nelle ore serali, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 16,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 34%, con venti freschi che soffieranno a 21,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 61%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature in aumento che raggiungeranno i 21,9°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 32%, mentre i venti si presenteranno con una velocità di circa 17,5 km/h. L’umidità diminuirà progressivamente, portandosi al 48%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 20,8°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 66%, ma non si prevedono piogge. I venti continueranno a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità di circa 18,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 51%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12,5°C entro le 23:00. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa ridotta al 2%. I venti si faranno più leggeri, con velocità intorno ai 10,4 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 87%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Olbia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, si prevede un aumento dell’umidità e una leggera diminuzione delle temperature nei giorni successivi. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Olbia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.1° perc. +15.4° prob. 42 % 19.9 O max 42.5 Ponente 63 % 1011 hPa 4 poche nuvole +15.8° perc. +15.4° prob. 36 % 15.1 O max 31.8 Ponente 75 % 1011 hPa 7 nubi sparse +17.1° perc. +16.6° prob. 24 % 13.3 O max 25.6 Ponente 65 % 1012 hPa 10 nubi sparse +21.2° perc. +20.7° prob. 23 % 17.5 ONO max 22.2 Maestrale 51 % 1013 hPa 13 nubi sparse +21° perc. +20.5° prob. 16 % 18.6 O max 20.3 Ponente 50 % 1012 hPa 16 nubi sparse +19.4° perc. +19° prob. 4 % 16.6 ONO max 21.2 Maestrale 59 % 1013 hPa 19 cielo sereno +14.4° perc. +14.1° Assenti 10.5 OSO max 18.4 Libeccio 84 % 1014 hPa 22 cielo sereno +12.9° perc. +12.6° Assenti 10.3 OSO max 15 Libeccio 87 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.