Meteo Olbia, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Olbia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di nuvolosità variabile. La temperatura si manterrà su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 24°C durante le ore centrali della giornata. Tuttavia, l’umidità sarà elevata, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 78%. Le temperature si aggireranno attorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo complessivo di circa 0.27mm.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente, con nuvolosità che si manterrà sparsa e la possibilità di piogge leggere. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 21°C entro le ore centrali. La velocità del vento varierà tra i 10 e i 13 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità si attesterà intorno al 62%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno i 24°C. Tuttavia, le previsioni del tempo indicano che le piogge continueranno a manifestarsi, con accumuli che si aggireranno tra 0.16mm e 0.48mm. La copertura nuvolosa sarà attorno al 54%, mentre il vento si presenterà debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente. Si prevede una copertura nuvolosa al 100% e piogge leggere che accompagneranno la temperatura in calo, che si stabilizzerà intorno ai 16°C. L’umidità raggiungerà valori elevati, attorno all’86%, e il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno arrivare fino a 11 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Olbia nei prossimi giorni suggeriscono un proseguimento di condizioni variabili, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche, specialmente per chi ha in programma attività all’aperto. Domani e dopodomani, si prevede un miglioramento parziale, ma le nuvole potrebbero continuare a dominare il cielo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Olbia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +18.1° perc. +18.3° 0.42 mm 10.4 SO max 18.5 Libeccio 91 % 1017 hPa 4 nubi sparse +16.8° perc. +16.9° prob. 66 % 12 OSO max 29.4 Libeccio 90 % 1016 hPa 7 nubi sparse +18° perc. +17.9° prob. 3 % 10 OSO max 29.3 Libeccio 81 % 1017 hPa 10 nubi sparse +23° perc. +22.8° Assenti 11.6 O max 18.1 Ponente 55 % 1017 hPa 13 pioggia leggera +22.6° perc. +22.4° 0.48 mm 9.2 O max 14.1 Ponente 57 % 1016 hPa 16 pioggia leggera +19.5° perc. +19.4° 0.22 mm 3.5 ESE max 6.8 Scirocco 75 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +17° perc. +17° 0.34 mm 6.8 ONO max 10.4 Maestrale 84 % 1016 hPa 22 cielo coperto +16.4° perc. +16.3° prob. 72 % 7.7 O max 13.2 Ponente 86 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:32

