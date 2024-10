Meteo Olbia, le previsioni per la prossima settimana 14 – 17 Ottobre

MeteoWeb

Lunedì 14 Ottobre

Nella notte di Lunedì 14 Ottobre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,3°C, con una temperatura percepita di 17°C. La velocità del vento sarà di 5,1 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 4,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1020 hPa. Queste condizioni favoriranno una notte tranquilla e piacevole.

Proseguendo nella mattina, il cielo inizierà a mostrare poche nuvole con una copertura nuvolosa del 12%. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19,8°C alle 07:00 e i 22,7°C alle 08:00. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 2,8 km/h e 5,7 km/h, mentre l’umidità scenderà al 53%. Questo clima mite e soleggiato renderà la mattina ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature inizieranno a scendere, passando da 25,9°C alle 13:00 a 22,6°C alle 16:00. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 6,7 km/h, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 71%. Non si prevedono precipitazioni, quindi il pomeriggio si presenterà nuvoloso ma asciutto.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 19,9°C alle 18:00 e scenderanno a 19,3°C entro le 23:00. La velocità del vento sarà molto bassa, attorno ai 2,1 km/h, e l’umidità si manterrà alta, tra l’80% e l’83%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, rendendo la serata tranquilla e senza sorprese.

Martedì 15 Ottobre

La notte di Martedì 15 Ottobre si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 53%. Le temperature si attesteranno attorno ai 19°C, con una temperatura percepita di 18,9°C. La velocità del vento sarà di 3 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 3,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, presentandosi sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 2%. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,8°C alle 08:00 e i 25,9°C alle 11:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,4 km/h alle 11:00, mentre l’umidità si attesterà attorno al 59%. Questa mattina promette di essere calda e soleggiata, ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con temperature che scenderanno leggermente, passando da 25,6°C alle 13:00 a 24,7°C alle 14:00. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 14,7 km/h, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 65%. Non si prevedono precipitazioni, quindi il pomeriggio si presenterà piacevole e asciutto.

Nella sera, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa del 86%. Le temperature scenderanno a 19,1°C alle 21:00 e a 19,2°C entro le 22:00. La velocità del vento sarà bassa, attorno ai 3,6 km/h, e l’umidità si manterrà alta, tra l’89% e il 91%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, rendendo la serata tranquilla.

Mercoledì 16 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 16 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 89%. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,1°C, con una temperatura percepita di 19,3°C. La velocità del vento sarà di 6,5 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 6,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, creando un’atmosfera umida e pesante.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La velocità del vento sarà bassa, oscillando tra 2,4 km/h e 7,7 km/h. L’umidità aumenterà fino a raggiungere il 94%. Si prevedono anche piogge leggere nelle prime ore del mattino, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 67%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 24,1°C alle 13:00. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 6,6 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 73%. Le probabilità di pioggia rimarranno elevate, con piogge leggere previste nel pomeriggio.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno a 19,6°C alle 21:00. La velocità del vento sarà bassa, attorno ai 1,3 km/h, e l’umidità si manterrà alta, tra il 93% e il 96%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge significative, ma l’atmosfera rimarrà umida.

Giovedì 17 Ottobre

La notte di Giovedì 17 Ottobre si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,8°C, con una temperatura percepita di 19,3°C. La velocità del vento sarà molto bassa, attorno ai 0,4 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 96%. Non si prevedono precipitazioni, ma l’atmosfera sarà pesante.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 19,9°C. La velocità del vento sarà di 0,9 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 87%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, rendendo la mattina tranquilla.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora coperto con temperature che saliranno fino a 24,3°C alle 09:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,9 km/h alle 10:00, mentre l’umidità scenderà al 68%. Non si prevedono precipitazioni, quindi il pomeriggio si presenterà asciutto.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno a 19,6°C alle 21:00. La velocità del vento sarà bassa, attorno ai 1,3 km/h, e l’umidità si manterrà alta, tra il 93% e il 96%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge significative.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno generalmente miti e un’alta umidità. Si prevedono giornate prevalentemente nuvolose, con occasionali schiarite, ma senza precipitazioni significative. Sarà opportuno tenere in considerazione l’umidità e le temperature, specialmente per chi ha in programma attività all’aperto.

