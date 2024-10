Meteo Orta di Atella, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Orta di Atella indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Durante la notte, si registreranno temperature comprese tra +18°C e +18,7°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 43% al 100%. La mattina si presenterà con un cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 23,3°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le nubi sparse faranno la loro comparsa, portando a una leggera diminuzione delle temperature. La sera si prevede nuovamente coperta, con temperature che scenderanno fino a +19°C.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse e una temperatura di +18,7°C. Con il passare delle ore, il cielo si coprirà completamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% alle 01:00. Le temperature continueranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai +18°C. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3,3 km/h.

Nella mattina, il cielo si schiarirà progressivamente. Alle 07:00, si registreranno poche nuvole e una temperatura di +19,6°C. Questo trend di miglioramento continuerà fino a raggiungere i 23,3°C alle 12:00, con un cielo sereno e una bassa umidità che scenderà fino al 37%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 14,1 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo tornerà a coprirsi parzialmente, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 76% alle 16:00. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 20,6°C alle 17:00. La velocità del vento si manterrà moderata, con valori attorno ai 10,4 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a +19°C alle 23:00. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 62%. La velocità del vento rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 13 Ottobre a Orta di Atella suggeriscono una giornata variabile, con momenti di sole alternati a nubi. I prossimi giorni potrebbero continuare a presentare condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della copertura nuvolosa. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.7° perc. +18.5° Assenti 2.6 ONO max 3.3 Maestrale 71 % 1019 hPa 3 cielo coperto +18.2° perc. +18° Assenti 0.4 NNO max 1.8 Maestrale 74 % 1018 hPa 6 cielo coperto +18.4° perc. +18.2° Assenti 1.4 SSO max 4.8 Libeccio 73 % 1019 hPa 9 cielo sereno +21.9° perc. +21.4° Assenti 9.3 OSO max 11.8 Libeccio 46 % 1020 hPa 12 cielo sereno +23.3° perc. +22.7° Assenti 14.1 OSO max 14.5 Libeccio 37 % 1019 hPa 15 nubi sparse +22.2° perc. +21.6° Assenti 11.8 OSO max 12 Libeccio 44 % 1018 hPa 18 nubi sparse +20.4° perc. +19.9° Assenti 6 ONO max 7.5 Maestrale 56 % 1019 hPa 21 cielo coperto +19.5° perc. +19.1° Assenti 3.4 N max 4.5 Tramontana 61 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:21

