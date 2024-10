Meteo Orta di Atella, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Orta di Atella indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,5°C. Con l’avanzare della mattina, il cielo si presenterà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% e temperature che saliranno fino a 25,5°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 8 km/h.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse e una temperatura di 20,5°C. Con il passare delle ore, il cielo si coprirà sempre di più, raggiungendo una copertura nuvolosa del 93% alle 01:00 e del 97% alle 02:00. La temperatura percepita rimarrà molto simile a quella reale, oscillando tra 20,2°C e 20°C. L’umidità si manterrà alta, attorno al 69%.

Nella mattina, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che inizieranno a salire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 21,9°C, che continuerà a crescere fino a raggiungere i 25,3°C alle 12:00. La velocità del vento sarà moderata, con valori che varieranno tra 1,8 km/h e 5,9 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente occidentale. L’umidità, purtroppo, rimarrà elevata, attorno al 52%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 24,7°C alle 15:00. La situazione non cambierà molto fino alle 17:00, quando la temperatura scenderà leggermente a 23,3°C. Anche in questo intervallo, il vento sarà debole, con intensità che non supererà i 7,7 km/h.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 22,6°C alle 21:00. L’umidità continuerà a mantenersi alta, oscillando tra il 56% e il 59%. La velocità del vento rimarrà bassa, con valori che si aggireranno intorno ai 2,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Orta di Atella nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’atmosfera un po’ afosa. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Orta di Atella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.5° perc. +20.4° Assenti 1.7 NO max 2.6 Maestrale 68 % 1020 hPa 3 cielo coperto +20° perc. +19.8° Assenti 1.1 NNO max 1.9 Maestrale 70 % 1019 hPa 6 cielo coperto +20° perc. +19.8° Assenti 3.2 NE max 3.2 Grecale 68 % 1020 hPa 9 cielo coperto +23° perc. +22.8° Assenti 1.8 ESE max 3.1 Scirocco 56 % 1020 hPa 12 cielo coperto +25.3° perc. +25.1° Assenti 5.9 O max 5.8 Ponente 47 % 1019 hPa 15 cielo coperto +24.7° perc. +24.5° Assenti 6.8 O max 4.6 Ponente 49 % 1018 hPa 18 cielo coperto +23.2° perc. +23.1° Assenti 3.6 N max 5.4 Tramontana 55 % 1018 hPa 21 cielo coperto +22.6° perc. +22.4° Assenti 2.7 NO max 3 Maestrale 57 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:16

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.