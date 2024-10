Meteo Orta di Atella, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Orta di Atella si presenterà con un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili. La notte avrà visto un cielo sereno, ma nel corso delle prime ore del mattino si verificheranno piogge leggere. Le temperature si manterranno attorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da est. Con il passare delle ore, le previsioni meteo indicano un miglioramento, con schiarite che si alterneranno a momenti di nuvolosità.

Nella mattina, tra le 6:00 e le 12:00, il meteo prevede un incremento della temperatura, che raggiungerà i 21,8°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, le piogge leggere continueranno a manifestarsi, specialmente nelle prime ore, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 76%. La copertura nuvolosa varierà dal 24% al 11%, mentre la velocità del vento si manterrà tra i 7 km/h e i 17,4 km/h, proveniente principalmente da sud-ovest.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,9°C. Le nuvole sparse domineranno il cielo, con una copertura che si attesterà tra il 26% e il 28%. Non si prevedono precipitazioni significative, e la probabilità di pioggia scenderà al di sotto del 50%. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’atmosfera più gradevole.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si abbasseranno leggermente, raggiungendo i 19,2°C intorno alle 20:00. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che potrà arrivare fino al 92%. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 3,5 km/h, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Orta di Atella indicano una giornata variabile, con piogge leggere al mattino e un graduale miglioramento nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore stabilizzarsi delle condizioni meteo, con temperature in lieve aumento e una diminuzione della probabilità di precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno quindi attendere un inizio di settimana più soleggiato e gradevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Orta di Atella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.2° perc. +17.7° prob. 9 % 3.9 ESE max 6.5 Scirocco 61 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +17.6° perc. +17.2° 0.18 mm 4 E max 7.4 Levante 66 % 1011 hPa 6 poche nuvole +17.7° perc. +17.3° prob. 65 % 7 E max 13.7 Levante 67 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +20.9° perc. +20.4° 0.28 mm 11.2 S max 12.9 Ostro 55 % 1012 hPa 12 poche nuvole +21.8° perc. +21.3° prob. 76 % 17.4 OSO max 16.6 Libeccio 48 % 1012 hPa 15 nubi sparse +20.9° perc. +20.4° prob. 50 % 13.2 OSO max 12.1 Libeccio 50 % 1011 hPa 18 nubi sparse +19.4° perc. +18.8° prob. 55 % 3.5 SSO max 6.2 Libeccio 53 % 1012 hPa 21 nubi sparse +18.8° perc. +18.2° prob. 25 % 2.4 SE max 5.6 Scirocco 56 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:33

