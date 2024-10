Meteo Ottaviano, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Ottaviano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 22,9°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 56%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est, con raffiche che raggiungeranno i 16,3 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a una leggera diminuzione della temperatura, che si porterà a circa 21,7°C alle 06:00. Le nubi sparse inizieranno a fare la loro comparsa intorno alle 07:00, con una temperatura che salirà fino a 27,5°C entro le 12:00. L’umidità si manterrà su livelli discreti, oscillando tra il 40% e il 61%. La velocità del vento sarà debole, con intensità che varierà da 2,4 km/h a 7,2 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo mostrano un cielo che si manterrà parzialmente nuvoloso. La temperatura massima si attesterà intorno ai 27,1°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 24,5°C alle 17:00. La copertura nuvolosa varierà, passando dal 99% al 66%. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, con velocità comprese tra 2,3 km/h e 9,2 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 23,1°C alle 21:00. L’umidità si manterrà alta, attorno al 56%, e il vento continuerà a essere leggero, con velocità che non supereranno i 5,7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Ottaviano nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un predominio di nubi e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera oscillazione delle temperature, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni generali del tempo. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle fresche serate autunnali.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Ottaviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.9° perc. +22.8° Assenti 11.3 E max 16.3 Levante 56 % 1020 hPa 3 cielo coperto +23° perc. +22.8° Assenti 5 NNE max 5.3 Grecale 53 % 1019 hPa 6 cielo coperto +21.7° perc. +21.5° Assenti 2.4 NO max 3.7 Maestrale 61 % 1020 hPa 9 nubi sparse +25.7° perc. +25.4° Assenti 2.1 S max 3.7 Ostro 44 % 1020 hPa 12 nubi sparse +27.5° perc. +27.2° Assenti 7.2 SO max 8.7 Libeccio 40 % 1019 hPa 15 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 6.4 SO max 7.5 Libeccio 45 % 1018 hPa 18 nubi sparse +24.4° perc. +24.2° Assenti 2.4 ESE max 5.2 Scirocco 50 % 1018 hPa 21 cielo coperto +23.1° perc. +23° Assenti 2.1 E max 5.2 Levante 56 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:14

