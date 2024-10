Meteo Pachino, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Pachino indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 22,7°C e i 25,1°C. I venti soffieranno da sud-ovest, con intensità variabile, raggiungendo punte di 30,1 km/h nel pomeriggio. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno all’80%, contribuendo a una sensazione di caldo umido.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà attorno ai 22,7°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 95%, e i venti si muoveranno da nord-ovest a una velocità di circa 5,6 km/h. L’umidità sarà intorno al 59%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1011 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 24,9°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 97%, e i venti da sud-ovest aumenteranno in intensità, raggiungendo i 20,4 km/h. L’umidità continuerà a crescere, arrivando al 64%.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 25,1°C e i venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno arrivare fino a 30,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1009 hPa.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno a 22,9°C. I venti continueranno a soffiare da ovest, con intensità di circa 19,4 km/h. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo l’88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1009 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pachino nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e una prevalenza di cielo nuvoloso. Si consiglia di tenere in considerazione l’umidità elevata, che potrebbe rendere la sensazione di caldo più intensa. Domani e dopodomani, si prevede un quadro meteo simile, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Pachino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +22.7° perc. +22.6° Assenti 5.8 NO max 6.8 Maestrale 59 % 1011 hPa 4 nubi sparse +22.8° perc. +22.6° Assenti 4.9 O max 5.3 Ponente 55 % 1010 hPa 7 cielo coperto +24.3° perc. +24.1° Assenti 10.9 SO max 12.8 Libeccio 51 % 1011 hPa 10 cielo coperto +24.9° perc. +25.2° Assenti 20.4 SO max 24.8 Libeccio 64 % 1010 hPa 13 cielo coperto +25.1° perc. +25.5° Assenti 23.7 SO max 30.1 Libeccio 72 % 1009 hPa 16 nubi sparse +24.2° perc. +24.8° Assenti 22.9 OSO max 31.1 Libeccio 80 % 1009 hPa 19 cielo coperto +23° perc. +23.7° Assenti 20.7 OSO max 30 Libeccio 86 % 1009 hPa 22 nubi sparse +22.8° perc. +23.3° Assenti 17 O max 21 Ponente 85 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:26

