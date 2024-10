Meteo Paderno Dugnano, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Paderno Dugnano di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge che si protrarranno fino al mattino. Durante la notte, la pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si manterranno attorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 91%. La velocità del vento si attesterà intorno agli 8,8 km/h proveniente da est.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge moderate, con una temperatura che varierà tra i 15,0°C e i 15,6°C. La pioggia sarà accompagnata da una leggera brezza, con raffiche che potranno raggiungere i 27,7 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 96%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 999 hPa. Le precipitazioni, seppur in diminuzione, continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno arrivare a 3,56 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge si interromperanno, lasciando spazio a un cielo coperto che si schiarirà progressivamente. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 14,7°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 9 km/h, mentre l’umidità inizierà a diminuire. La probabilità di precipitazioni si ridurrà notevolmente, rendendo il pomeriggio più stabile.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature che scenderanno fino a 12,1°C. La brezza sarà leggera, con venti provenienti da nord. L’umidità continuerà a calare, raggiungendo valori intorno all’80%. Questo trend di bel tempo si protrarrà anche durante le ore notturne, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 11,5°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Paderno Dugnano di Giovedì 10 Ottobre evidenziano un inizio di giornata piovoso, seguito da un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Nei giorni successivi, si prevede un consolidamento del bel tempo, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di un clima più favorevole, con condizioni ideali per godere delle bellezze autunnali della zona.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.14 mm 9.8 E max 25.4 Levante 90 % 1003 hPa 3 pioggia moderata +15.3° perc. +15.3° 1.05 mm 10 E max 27.7 Levante 95 % 1000 hPa 6 pioggia moderata +15.3° perc. +15.3° 1.86 mm 8.1 ESE max 26.9 Scirocco 95 % 999 hPa 9 pioggia moderata +15.1° perc. +15.2° 2.43 mm 4 ESE max 15.8 Scirocco 98 % 1000 hPa 12 pioggia leggera +15.4° perc. +15.5° 0.23 mm 1.9 ENE max 6.6 Grecale 96 % 1000 hPa 15 cielo coperto +15.6° perc. +15.6° prob. 63 % 2.8 NE max 7.6 Grecale 92 % 1000 hPa 18 nubi sparse +14.1° perc. +13.9° prob. 32 % 6.2 NO max 9.8 Maestrale 90 % 1002 hPa 21 cielo sereno +12.6° perc. +12.1° Assenti 8 NNO max 13.8 Maestrale 81 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:41

