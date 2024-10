Meteo Paderno Dugnano, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Paderno Dugnano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,9°C. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 17,5°C nel pomeriggio. Le condizioni di meteo favorevoli continueranno anche in serata, con temperature che scenderanno lentamente, mantenendosi sopra i 12°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà prevalentemente coperto da nubi sparse, con una temperatura di 10,9°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità si attesterà attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1014 hPa. Con il passare delle ore, fino alle 05:00, il cielo si manterrà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 10°C.

Nella mattina, il sole si farà sempre più protagonista, con temperature che inizieranno a risalire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 12,7°C, e il cielo sarà completamente sereno. L’umidità scenderà al 60% e la pressione atmosferica continuerà a mantenersi attorno ai 1015 hPa. Le condizioni di meteo favorevoli proseguiranno fino a mezzogiorno, quando si raggiungerà la temperatura massima della mattina di 17,1°C.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà particolarmente piacevole, con temperature che toccheranno i 17,5°C alle 14:00. Il cielo rimarrà sereno e l’umidità continuerà a scendere, attestandosi attorno al 41%. La leggera brezza proveniente da Sud contribuirà a rendere l’atmosfera ancora più gradevole. Le condizioni di previsioni del tempo rimarranno stabili, senza alcuna previsione di precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 75%. La pressione atmosferica si manterrà costante a 1014 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Paderno Dugnano indicano un proseguimento di condizioni stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Paderno Dugnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +10.9° perc. +10.3° Assenti 3.5 NNE max 6 Grecale 85 % 1014 hPa 3 cielo sereno +10.4° perc. +9.6° Assenti 3.2 N max 3.6 Tramontana 82 % 1014 hPa 6 cielo sereno +10.1° perc. +9.2° Assenti 2.9 NNO max 3.9 Maestrale 75 % 1015 hPa 9 cielo sereno +14.2° perc. +13° Assenti 2.9 O max 3.5 Ponente 54 % 1015 hPa 12 cielo sereno +17.1° perc. +15.9° Assenti 4.6 SSO max 3 Libeccio 43 % 1013 hPa 15 cielo sereno +17.2° perc. +16.1° Assenti 4.9 SSE max 3.5 Scirocco 43 % 1012 hPa 18 cielo sereno +14.4° perc. +13.6° Assenti 4 SE max 6.4 Scirocco 64 % 1014 hPa 21 cielo sereno +13° perc. +12.2° Assenti 5 ENE max 7.2 Grecale 73 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.