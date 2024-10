Meteo Padova, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Padova si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che si intensificherà, portando a un cielo completamente coperto nella mattina. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,6°C all’inizio della giornata, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i 20,3°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 4,6 km/h.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una temperatura che si aggirerà intorno ai 13°C. L’umidità sarà piuttosto alta, superando il 90%, e la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1020 hPa.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, ma già dalle 13:00 si passerà a un cielo coperto. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 20,1°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 65%, mentre il vento sarà debole, proveniente principalmente da sud-ovest.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una stabilità climatica, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. Il cielo rimarrà coperto e non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento continuerà a essere bassa, con valori che non supereranno i 3,2 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,3°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con un’umidità che aumenterà fino a raggiungere l’86%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, e il vento continuerà a essere debole.

In conclusione, le previsioni meteo per Padova indicano una giornata nuvolosa e temperata, senza particolari eventi atmosferici da segnalare. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature, rendendo il clima più gradevole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.1° perc. +12.9° Assenti 4 NNE max 4 Grecale 91 % 1020 hPa 5 nubi sparse +12.8° perc. +12.5° Assenti 3.5 NNE max 3.7 Grecale 92 % 1020 hPa 8 nubi sparse +15.9° perc. +15.7° Assenti 3.9 N max 3.8 Tramontana 81 % 1021 hPa 11 nubi sparse +19.5° perc. +19.3° Assenti 1 SO max 1.9 Libeccio 67 % 1021 hPa 14 cielo coperto +20.3° perc. +20° Assenti 3.2 OSO max 3.3 Libeccio 64 % 1020 hPa 17 cielo coperto +17.5° perc. +17.3° Assenti 1.7 E max 2.5 Levante 77 % 1020 hPa 20 cielo coperto +16.2° perc. +16° Assenti 2.6 NNE max 2.7 Grecale 82 % 1021 hPa 23 cielo coperto +15.3° perc. +15.1° Assenti 4.6 NNE max 4.7 Grecale 86 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.