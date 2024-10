Meteo Padova, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Padova di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo sereno e poche nuvole, con temperature che scenderanno fino a +13,1°C. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto già dalla mattina. Le temperature si alzeranno gradualmente, raggiungendo un massimo di +19,1°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6,2 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra il 58% e il 83% durante la giornata.

Durante la mattina, tra le 06:00 e le 12:00, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura che varierà da +13°C a +19,1°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 76%. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Nord Est. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il rischio di pioggia molto basso.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà completamente coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a +16,3°C verso le 17:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 73%, e la velocità del vento continuerà a essere debole. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno precipitazioni, mantenendo il clima asciutto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +14,7°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità continuerà a essere elevata. La velocità del vento sarà molto debole, con direzione variabile. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Padova nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica con temperature che si manterranno su valori moderati. La copertura nuvolosa continuerà a dominare, ma non si prevedono eventi meteorologici significativi. La situazione meteo rimarrà pressoché invariata anche nei giorni successivi, con un clima fresco e umido che caratterizzerà l’autunno padovano.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +13° perc. +12.4° Assenti 5.6 NNE max 6.1 Grecale 80 % 1017 hPa 4 nubi sparse +12.9° perc. +12.4° Assenti 6.2 NNE max 7.8 Grecale 80 % 1018 hPa 7 cielo coperto +14.2° perc. +13.6° Assenti 4.1 NE max 6.7 Grecale 76 % 1019 hPa 10 nubi sparse +17.8° perc. +17.2° Assenti 6.4 ENE max 6.9 Grecale 61 % 1019 hPa 13 cielo coperto +19.1° perc. +18.6° Assenti 2.2 ESE max 2.5 Scirocco 58 % 1018 hPa 16 cielo coperto +17.4° perc. +17° prob. 3 % 3.9 ESE max 4.1 Scirocco 69 % 1017 hPa 19 cielo coperto +15.4° perc. +15° Assenti 4.5 SSE max 4.9 Scirocco 78 % 1018 hPa 22 cielo coperto +14.8° perc. +14.4° Assenti 2.1 O max 3.1 Ponente 82 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:27

