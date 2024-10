Meteo Padova, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Padova di Venerdì 4 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente piovose, con una copertura nuvolosa totale. Durante la notte, la città subirà un’intensa pioggia moderata, con temperature che si attesteranno intorno ai 10,2°C. La situazione non migliorerà nelle ore successive, con piogge leggere che continueranno a manifestarsi fino al mattino. La temperatura percepita rimarrà piuttosto fresca, oscillando tra i 9,7°C e i 10,5°C.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo indicano che la pioggia leggera persisterà, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 12,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la probabilità di precipitazioni si manterrà alta, anche se l’intensità della pioggia diminuirà. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord-ovest, con velocità che varieranno tra i 4,5 km/h e i 7,5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12,5°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità sarà alta, attorno all’83%. I venti continueranno a essere leggeri, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La situazione climatica non subirà sostanziali variazioni, mantenendo un clima fresco e umido.

La sera porterà con sé una continuazione del cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma l’umidità rimarrà elevata. I venti si faranno più deboli, con velocità che scenderanno sotto i 5 km/h. La giornata si concluderà senza particolari eventi meteorologici, mantenendo un’atmosfera tranquilla e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Padova di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da piogge e temperature fresche. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +10.5° perc. +10.1° 0.95 mm 4.6 NNO max 8.6 Maestrale 96 % 1005 hPa 5 pioggia leggera +10.8° perc. +10.5° 0.77 mm 6.3 NNO max 12.8 Maestrale 96 % 1006 hPa 8 pioggia leggera +11.4° perc. +11° 0.1 mm 5 NNO max 9.4 Maestrale 92 % 1008 hPa 11 cielo coperto +12.2° perc. +11.8° prob. 77 % 5.7 N max 9.9 Tramontana 87 % 1010 hPa 14 cielo coperto +12.5° perc. +11.9° prob. 26 % 6.6 NNO max 11.2 Maestrale 82 % 1010 hPa 17 cielo coperto +11.9° perc. +11.4° prob. 23 % 4 NNO max 5.8 Maestrale 84 % 1011 hPa 20 cielo coperto +12° perc. +11.4° prob. 13 % 4.8 N max 5.9 Tramontana 82 % 1012 hPa 23 cielo coperto +12° perc. +11.5° prob. 21 % 2.4 NNE max 4.8 Grecale 84 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.