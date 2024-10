Meteo Pagani, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Pagani indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. La copertura nuvolosa sarà costante e molto alta, con un’assenza di schiarite significative.

Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 22,9°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Sud Est, e l’umidità si manterrà attorno al 50%. Si registreranno probabilità di pioggia molto basse, ma non si escluderanno brevi episodi di pioviggine.

Nella mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere che si intensificheranno nel corso delle ore. Le temperature scenderanno fino a 19,9°C alle 07:00, con un aumento dell’umidità che raggiungerà il 83%. Il vento si presenterà debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. Le precipitazioni saranno più consistenti, con accumuli che potrebbero arrivare a 3,33 mm entro le 08:00.

Nel pomeriggio, la situazione meteo continuerà a essere instabile, con un cielo sempre coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. Le piogge diventeranno intermittenti, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 12%. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 70%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da Sud Est.

La sera porterà un ulteriore incremento delle piogge, con temperature che scenderanno fino a 19,9°C. Le precipitazioni saranno più intense, con accumuli che potrebbero raggiungere i 1,53 mm. L’umidità si attesterà attorno all’87%, creando un’atmosfera piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pagani nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento. Si prevede che le condizioni di instabilità atmosferica persistano, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un fine settimana caratterizzato da un clima umido e variabile.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Pagani

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.9° perc. +22.5° Assenti 5.1 SE max 6.7 Scirocco 50 % 1019 hPa 3 cielo coperto +22° perc. +21.8° prob. 20 % 8 SE max 12.2 Scirocco 57 % 1018 hPa 6 pioggia leggera +21.4° perc. +21.4° 0.34 mm 1 NO max 4.4 Maestrale 69 % 1019 hPa 9 cielo coperto +21.1° perc. +21.3° prob. 75 % 10.1 SE max 15 Scirocco 80 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +22.9° perc. +22.9° 0.17 mm 7.2 S max 12.3 Ostro 65 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.4° perc. +22.6° prob. 12 % 6.9 SSE max 8.9 Scirocco 70 % 1016 hPa 18 cielo coperto +21.4° perc. +21.6° prob. 27 % 6.3 SE max 8.7 Scirocco 76 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +20.4° perc. +20.6° 0.69 mm 5.7 SE max 8.6 Scirocco 83 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:12

