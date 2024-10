Meteo Palazzolo sull’Oglio, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Palazzolo sull’Oglio indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso e un progressivo aumento delle precipitazioni nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +14,6°C e +18,8°C, mentre il vento si presenterà generalmente debole, con intensità di brezza leggera. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle ore centrali della giornata, con possibilità di piogge leggere.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai +14,6°C, con una leggera diminuzione fino a +13,4°C nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà attorno al 69%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Est. L’umidità si manterrà alta, intorno all’89%, mentre non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a +18,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 73%, e il vento si presenterà debole, con velocità variabile tra 1,5 km/h e 6,9 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 76%. Non si prevedono piogge significative in questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperto, con un aumento della probabilità di pioggia. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di +18,5°C. Le precipitazioni si presenteranno come pioggia leggera, con accumuli di circa 0,11 mm. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e l’umidità aumenterà fino al 93%. Il vento si manterrà debole, con raffiche provenienti principalmente da Ovest.

La sera porterà con sé un clima umido e fresco, con temperature che si attesteranno intorno ai +15,5°C. Le precipitazioni continueranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,16 mm. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si attesterà attorno al 94%. Il vento sarà debole, con velocità di circa 4,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palazzolo sull’Oglio mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede un abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni meteo variabili.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.6° perc. +14.4° prob. 1 % 6.6 NE max 6.8 Grecale 89 % 1022 hPa 3 nubi sparse +13.8° perc. +13.5° Assenti 4.6 NNE max 4.4 Grecale 89 % 1022 hPa 6 nubi sparse +13.2° perc. +12.9° Assenti 5.9 NNE max 5.4 Grecale 88 % 1023 hPa 9 nubi sparse +17.4° perc. +17.2° Assenti 1.5 SSO max 2.2 Libeccio 77 % 1024 hPa 12 nubi sparse +18.5° perc. +18.4° Assenti 6.9 SSO max 6 Libeccio 78 % 1024 hPa 15 cielo coperto +17.6° perc. +17.7° prob. 18 % 4.8 OSO max 5.7 Libeccio 86 % 1024 hPa 18 cielo coperto +15.8° perc. +15.9° prob. 39 % 4.3 O max 9.7 Ponente 94 % 1025 hPa 21 cielo coperto +15.7° perc. +15.8° prob. 32 % 4 ONO max 6.5 Maestrale 94 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:10

