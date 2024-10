Meteo Palazzolo sull’Oglio, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre a Palazzolo sull’Oglio indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,3°C. La mattina seguirà con cieli sereni e temperature in lieve aumento, raggiungendo i 18,8°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si prevede un leggero aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La temperatura massima si attesterà attorno ai 19°C. La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 12,8°C.

Durante la notte, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, attorno all’1%. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 13,3°C e 12,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’81%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il sole dominerà il cielo, con temperature che inizieranno a salire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 15°C, che continuerà a crescere fino a raggiungere i 18,8°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 6%, e il vento si manterrà leggero, con velocità intorno ai 5,5 km/h.

Il pomeriggio vedrà un incremento della temperatura, che toccherà il picco di 19°C alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una velocità che si attesterà tra i 6 e i 7 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere sereno, con temperature che scenderanno gradualmente. Alle 20:00, si prevede una temperatura di 13,5°C, mentre a mezzanotte si scenderà a 12,8°C. L’umidità si manterrà attorno all’81%, garantendo una serata fresca ma piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palazzolo sull’Oglio indicano un proseguimento di condizioni stabili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Palazzolo sull’Oglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.1° perc. +12.6° Assenti 4.5 NNE max 4.2 Grecale 81 % 1025 hPa 4 cielo sereno +12.4° perc. +11.8° Assenti 5.2 N max 5.7 Tramontana 81 % 1025 hPa 7 cielo sereno +12.9° perc. +12.3° Assenti 3.2 NNO max 4.8 Maestrale 79 % 1025 hPa 10 cielo sereno +17.5° perc. +17.1° Assenti 5.5 OSO max 5.7 Libeccio 67 % 1025 hPa 13 poche nuvole +19° perc. +18.6° Assenti 7.3 OSO max 7.7 Libeccio 64 % 1023 hPa 16 poche nuvole +15° perc. +14.7° Assenti 4.6 O max 5.1 Ponente 82 % 1023 hPa 19 cielo sereno +13.7° perc. +13.3° Assenti 4.9 NNO max 5.6 Maestrale 82 % 1023 hPa 22 poche nuvole +13.1° perc. +12.5° Assenti 4.9 NNO max 5.6 Maestrale 79 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 17:03

