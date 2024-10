Meteo Palazzolo sull’Oglio, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Palazzolo sull’Oglio indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una massima che raggiungerà i 16,9°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, con picchi di 89% nel tardo pomeriggio. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da Nord-Est, con velocità che varieranno tra 5 e 8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà molto bassa.

Durante la notte, le condizioni saranno favorevoli per un cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 10,1°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 1%, e l’umidità si manterrà alta, intorno all’80%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 9 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che passerà dal 21% delle prime ore fino a raggiungere il 42% entro le ore centrali della giornata. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 16,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 4 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che toccherà il 82%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,3°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 74%. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 6%.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 98%. Le temperature scenderanno a 12,7°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’83%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palazzolo sull’Oglio nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e una copertura nuvolosa variabile. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché la situazione potrebbe evolvere.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Palazzolo sull’Oglio

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +11.1° perc. +10.4° Assenti 8 NNE max 8.2 Grecale 83 % 1008 hPa 3 cielo sereno +10.1° perc. +9.3° Assenti 9.1 NNE max 9.6 Grecale 80 % 1009 hPa 6 poche nuvole +10.1° perc. +9.3° Assenti 8 NE max 9.1 Grecale 79 % 1012 hPa 9 nubi sparse +15.2° perc. +14.5° Assenti 1.8 E max 4.1 Levante 66 % 1013 hPa 12 nubi sparse +16.7° perc. +16.2° Assenti 3.9 S max 3.8 Ostro 67 % 1013 hPa 15 nubi sparse +16.3° perc. +15.9° prob. 6 % 1.5 S max 4.3 Ostro 74 % 1014 hPa 18 cielo coperto +13.5° perc. +13° prob. 16 % 7 NNE max 6.7 Grecale 82 % 1016 hPa 21 nubi sparse +12.5° perc. +11.9° prob. 2 % 8.1 NE max 7.4 Grecale 83 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:36

