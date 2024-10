Meteo Palermo, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Palermo si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una significativa copertura nuvolosa che accompagnerà gli abitanti della città per tutta la giornata. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre al mattino si assisterà a un graduale miglioramento, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione delle temperature nel pomeriggio, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Palermo sarà avvolta da un cielo coperto, con una temperatura di +21°C e una copertura nuvolosa al 90%. La situazione si manterrà stabile fino alle prime ore del mattino, quando si verificheranno piogge leggere, con un’intensità di 0.3mm alle 01:00 e un aumento della probabilità di pioggia fino al 100%. Le temperature percepite si attesteranno intorno ai 21°C, mentre la velocità del vento varierà tra 8,3 km/h e 14,4 km/h, proveniente principalmente da Sud Est.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le piogge tenderanno a diminuire. Le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 23,9°C alle 11:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 99%, e la probabilità di pioggia si ridurrà progressivamente. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 15 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 22°C. Il cielo rimarrà coperto e non si prevedono precipitazioni. La situazione meteo continuerà a essere caratterizzata da una leggera brezza, con velocità del vento che varieranno tra 6 km/h e 10 km/h. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra l’81% e l’87%.

Arrivando alla sera, le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con un cielo ancora coperto. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, e il vento continuerà a soffiare leggermente. La pressione atmosferica si manterrà stabile, attorno ai 1026 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Si prevede un abbassamento della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature, con cieli sereni e soleggiati. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, specialmente in vista di un possibile ritorno di condizioni più instabili nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Palermo

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +21° perc. +21.2° 0.3 mm 13.8 SE max 19.7 Scirocco 82 % 1024 hPa 4 pioggia leggera +20° perc. +20.3° 0.15 mm 9.7 ESE max 12.4 Scirocco 84 % 1024 hPa 7 cielo coperto +21.4° perc. +21.6° prob. 5 % 11.2 SE max 12.9 Scirocco 76 % 1025 hPa 10 cielo coperto +23.6° perc. +23.8° prob. 25 % 9.5 SE max 15.7 Scirocco 66 % 1026 hPa 13 cielo coperto +23.5° perc. +23.7° prob. 21 % 0.6 NNO max 8.3 Maestrale 67 % 1025 hPa 16 cielo coperto +22.2° perc. +22.5° prob. 6 % 8.9 NNE max 11.4 Grecale 77 % 1026 hPa 19 cielo coperto +21.2° perc. +21.6° Assenti 12.7 ENE max 15.8 Grecale 86 % 1026 hPa 22 cielo coperto +20.8° perc. +21.1° Assenti 8.2 SE max 10.7 Scirocco 85 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:15

