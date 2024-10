Meteo Palma di Montechiaro, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Lunedì 28 Ottobre a Palma di Montechiaro si presenteranno caratterizzate da una predominanza di nuvolosità, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La previsione del tempo indica un inizio di giornata con cielo coperto, che si alternerà a momenti di nubi sparse nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature percepite varieranno da un minimo di 17,3°C nelle prime ore della notte fino a un massimo di 22,6°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 21,5 km/h.

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,3°C. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 72% e il 77%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa. La mattina inizierà con cieli nuvolosi, ma si assisterà a un graduale diradamento delle nubi. Le temperature saliranno fino a 22°C intorno alle 11:00, con una leggera brezza proveniente da Est-Sud Est.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con la presenza di poche nuvole e temperature che raggiungeranno il picco di 22,6°C. La ventilazione si manterrà moderata, con velocità attorno ai 15 km/h. L’umidità scenderà, favorendo una sensazione di maggiore comfort. Tuttavia, nel tardo pomeriggio, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, che porterà a un ritorno di cieli più coperti.

La sera porterà nuovamente cieli coperti, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’80%, e il vento si calmerà, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Palma di Montechiaro indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e una variabilità della nuvolosità. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un incremento della nuvolosità e temperature che rimarranno stabili. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo inizio di settimana un’ottima occasione per godere di momenti all’aperto, sebbene sia consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Palma di Montechiaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° Assenti 14.8 ENE max 20.9 Grecale 76 % 1023 hPa 5 cielo coperto +17.3° perc. +17° Assenti 13.8 ENE max 18 Grecale 76 % 1023 hPa 8 cielo coperto +19.8° perc. +19.6° Assenti 13.1 E max 19.9 Levante 67 % 1025 hPa 11 nubi sparse +22° perc. +21.8° Assenti 14.7 SE max 14.8 Scirocco 57 % 1024 hPa 14 nubi sparse +22.2° perc. +21.9° Assenti 16.2 SE max 15.9 Scirocco 56 % 1022 hPa 17 nubi sparse +19.4° perc. +19.4° Assenti 12.3 SE max 17.7 Scirocco 76 % 1023 hPa 20 cielo coperto +18.8° perc. +18.7° Assenti 9.3 ESE max 12.2 Scirocco 79 % 1023 hPa 23 nubi sparse +17.9° perc. +17.9° Assenti 7.6 ESE max 9.3 Scirocco 83 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 17:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.