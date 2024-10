Meteo Palma di Montechiaro, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Palma di Montechiaro indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in una copertura nuvolosa sempre più consistente. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 23,1°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. L’umidità, invece, si attesterà su livelli piuttosto elevati, specialmente nelle ore serali.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 18°C. La brezza leggera proveniente da nord-nord ovest garantirà un clima piacevole, con umidità che si manterrà attorno al 68%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 23°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole. L’umidità inizierà a scendere, portandosi verso il 60%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni atmosferiche. Le nubi sparse inizieranno a farsi più presenti, con una copertura nuvolosa che arriverà a raggiungere il 66%. Le temperature si manterranno attorno ai 21°C, mentre l’umidità aumenterà fino a toccare il 79%. La velocità del vento rimarrà moderata, rendendo l’aria fresca e piacevole.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno fino a 20°C, mentre l’umidità raggiungerà il 87%. Non si prevedono precipitazioni, ma la sensazione di umidità sarà accentuata dalla brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palma di Montechiaro mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, ma con un incremento della nuvolosità. Martedì e mercoledì potrebbero portare ulteriori variazioni, con possibilità di piogge leggere. Sarà quindi opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.3° perc. +18° Assenti 5.4 NNO max 6.8 Maestrale 69 % 1016 hPa 4 cielo sereno +17.6° perc. +17.3° Assenti 5 NNE max 5.6 Grecale 71 % 1016 hPa 7 cielo sereno +20° perc. +19.6° Assenti 5.7 NE max 5.2 Grecale 58 % 1017 hPa 10 cielo sereno +23° perc. +22.6° Assenti 10.1 SSO max 9.3 Libeccio 51 % 1018 hPa 13 cielo sereno +23° perc. +23° Assenti 12 SO max 11.3 Libeccio 64 % 1017 hPa 16 nubi sparse +21.6° perc. +21.9° Assenti 8.6 SSO max 11.2 Libeccio 79 % 1017 hPa 19 cielo coperto +21.1° perc. +21.5° Assenti 5.4 SE max 6 Scirocco 85 % 1018 hPa 22 cielo coperto +20.6° perc. +21° Assenti 8.3 E max 9.4 Levante 87 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:35

