Meteo Palma di Montechiaro, le previsioni per domani martedì 29 ottobre

Martedì 29 Ottobre a Palma di Montechiaro si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. La previsione meteo indica una leggera presenza di nuvole al mattino, che lascerà spazio a cieli sereni nel pomeriggio e in serata. Le temperature oscilleranno tra i 17,9°C e i 21,9°C, con un’umidità che si attesterà attorno all’80% durante la notte e che diminuirà progressivamente nel corso della giornata.

Nella notte, le condizioni saranno di nubi sparse con una temperatura di circa 17,9°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 44%, mentre la velocità del vento sarà leggera, proveniente da est, con raffiche che raggiungeranno i 8,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’80%, favorendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le nuvole si faranno più rare e la temperatura salirà fino a 21,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa scenderà al 60%, mentre il vento continuerà a soffiare leggero, mantenendo una direzione prevalentemente meridionale. L’umidità, pur rimanendo alta, inizierà a diminuire, rendendo l’aria più piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 21,9°C. Le condizioni di cielo sereno favoriranno attività all’aperto, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 54%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. Questo clima mite e soleggiato continuerà a caratterizzare la giornata.

La sera porterà con sé cieli sereni e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, intorno al 6%, e il vento si farà ancora più leggero, creando un’atmosfera tranquilla e piacevole per le attività serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palma di Montechiaro nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature miti. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo ideale il periodo per godere delle bellezze del territorio. Pertanto, chiunque desideri trascorrere del tempo all’aperto potrà approfittare di queste condizioni meteorologiche favorevoli.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Palma di Montechiaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +17.4° perc. +17.3° Assenti 8.7 ENE max 9.4 Grecale 81 % 1023 hPa 5 nubi sparse +17° perc. +16.8° Assenti 7.8 ENE max 8.3 Grecale 78 % 1023 hPa 8 nubi sparse +19.6° perc. +19.3° Assenti 8.6 ESE max 9.4 Scirocco 64 % 1024 hPa 11 nubi sparse +21.8° perc. +21.4° Assenti 9.4 SSE max 8 Scirocco 53 % 1024 hPa 14 cielo sereno +21.5° perc. +21.2° Assenti 10.2 S max 8 Ostro 56 % 1023 hPa 17 poche nuvole +19.2° perc. +19° Assenti 3.5 S max 4.8 Ostro 68 % 1023 hPa 20 cielo sereno +18.6° perc. +18.3° Assenti 5.1 ENE max 5.4 Grecale 70 % 1023 hPa 23 cielo sereno +18° perc. +17.7° Assenti 2.6 E max 3.1 Levante 70 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:07

