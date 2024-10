Meteo Palma di Montechiaro, le previsioni per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Palma di Montechiaro indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature miti. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 21,6°C. La presenza di pioggia leggera nelle prime ore del mattino potrebbe influenzare le attività all’aperto, ma nel complesso non si prevedono precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 25°C intorno alle 10:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,6 km/h e i 13,6 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali. L’umidità si manterrà alta, attorno al 68%, contribuendo a una sensazione di caldo umido.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni, con un cielo ancora coperto e temperature che scenderanno leggermente, raggiungendo i 24,5°C alle 15:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’87%, mentre la velocità del vento potrà arrivare fino a 16,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi le attività all’aperto potranno svolgersi senza particolari problemi.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si aggirerà attorno al 58%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole nonostante l’assenza di sole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palma di Montechiaro nei prossimi giorni mostrano una continuità di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, quindi è consigliabile prepararsi a giornate caratterizzate da un clima umido e coperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Palma di Montechiaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.6° perc. +22.2° prob. 41 % 9.3 E max 11.7 Levante 89 % 1015 hPa 4 cielo coperto +21.7° perc. +22.2° prob. 45 % 4.9 E max 5.9 Levante 89 % 1013 hPa 7 cielo coperto +22.9° perc. +23.4° Assenti 4.2 SE max 5.6 Scirocco 81 % 1014 hPa 10 cielo coperto +25° perc. +25.4° Assenti 9.5 OSO max 8.7 Libeccio 68 % 1014 hPa 13 nubi sparse +25.5° perc. +25.6° Assenti 15.5 O max 16.2 Ponente 57 % 1012 hPa 16 cielo coperto +23.5° perc. +23.4° Assenti 13.6 O max 18.7 Ponente 54 % 1012 hPa 19 cielo coperto +22° perc. +21.8° Assenti 9.8 ONO max 11.2 Maestrale 58 % 1013 hPa 22 cielo coperto +22° perc. +21.6° Assenti 5.7 NNO max 6.2 Maestrale 50 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:32

